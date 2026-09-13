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Ένα από τα μεγάλα ειδησογραφικά σάιτ της Ελλάδας ανάρτησε την περασμένη Τετάρτη την είδηση για τη συμμετοχή αιγυπτιακής στρατιωτικής μονάδας στην παρέλαση της Λευκωσίας, σημειώνοντας στον υπότιτλο ότι αυτό αποτελεί «ηχηρό μήνυμα του Καΐρου προς την Άγκυρα». Ως εδώ όλα καλά και άγια…

Στη συνέχεια όμως διερωτάται ο αναγνώστης της είδησης εάν πρόκειται για ελληνικό ή τουρκικό σάιτ. Γράφει πως «μία μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου θα συμμετάσχει στη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, την οποία η ελληνοκυπριακή διοίκησης γιορτάζει ως Ημέρα Ανεξαρτησίας»… και λίγο πιο κάτω προσθέτει: «Η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση αξιολόγησε τη συμμετοχή της μονάδας…».

Φαίνεται πως εκεί στην Ελλάδα ούτε τα βασικά δεν γνωρίζουν σε σχέση με την Κύπρο. Στα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου συνήθως μετά την αναφορά για «ελληνοκυπριακή διοίκηση» σημειώνουμε σε παρένθεση «όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία». Στην περίπτωση των ελληνικών σάιτ τι μπορεί άραγε να προσθέσει κάποιος;

ΑΠΙΜ