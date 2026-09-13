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Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικής βάσης στη νότια Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η επίθεση στη βάση Σαρούρα, στο νότιο τμήμα της χώρας, είχε ως στόχο «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου που διαχειρίζονται την επιθετικότητα εναντίον του έθνους και του λαού μας», έγραψε στο X ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρια.

Ο Σάρια δεν διευκρίνισε πότε πραγματοποιήθηκε η επίθεση, προειδοποίησε ωστόσο τη Σαουδική Αραβία ότι περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες κατά της Υεμένης θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα και σφοδρότερα πλήγματα βαθύτερα στο σαουδαραβικό έδαφος.

Νωρίτερα σήμερα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ριάντ, ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο δυνάμεις των ανταρτών στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας που έπεσε τις τελευταίες ημέρες στα χέρια των Χούθι, έπειτα από μια επιχείρηση-αστραπή.

«Οι ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν οχήματα και όπλα και εξόντωσαν μέλη της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι που στηρίζεται από το ιρανικό καθεστώς κοντά στο λιμάνι της Μόχα» μετέδωσε το πρακτορείο Saba.

Στο στόχαστρο μπήκαν επίσης η περιφέρεια αυτής της πόλης και ο δρόμος που οδηγεί νοτιότερα στο Ντουμπάμπ.

Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επίσης πλήγματα στο λιμάνι της Μόχα, σύμφωνα με το κανάλι Almasirah που πρόσκειται στους Χούθι. Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σάρια είπε ότι τις τελευταίες 48 ώρες η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 129 πλήγματα στις επαρχίες Ταέζ,, Χοντέιντα, Μαρίμπ και αλ Τζαούφ, τη Σάαντα, την Αμράν και τη Χάτζα.

skai.gr