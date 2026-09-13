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Τα σπουδαία Γλυπτά του Παρθενώνα και την απαράμιλλη ομορφιά του μνημείου με την οικουμενική και πανανθρώπινη αξία, επιχειρεί να αναδείξει μια έκθεση στη Γερμανία, αξιοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας.

Το Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φρανκφούρτης μέσα από δύο θραύσματα γλυπτών που προέρχονται από τον διάκοσμο του Παρθενώνα, πρόκειται να παρουσιάσει, για περίοδο 8 μηνών, μια νέα οπτική για το ανατολικό αέτωμα του ναού της θεάς Αθηνάς.

Οι διοργανωτές της έκθεσης πέτυχαν να συνενώσουν για πρώτη φορά και να σχηματίσουν μια τεκμηριωμένη συνολική εικόνα από μεμονωμένες μορφές που αποδίδονται σε θραύσματα από τα γλυπτά. Η έκθεση, σύμφωνα πάντα με τους διοργανωτές, ολοκληρώνεται με μια ειδικά σχεδιασμένη κινούμενη εικόνα, στην οποία οι μορφές στο ανατολικό αέτωμα ζωντανεύουν.

Ωστόσο, η εν λόγω έκθεση επαναφέρει στο προσκήνιο, την παλιά -αλλά διόλου ξεχασμένη- αμαρτία της αρπαγής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Το Μουσείο της Φρακφούρτης, μέσω των ενεργειών του νομιμοποιεί των κλεπταποδόχο των γλυπτών, ήτοι το Βρετανικό Μουσείο.

Του αναγνωρίζει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη και νόμιμου κατόχου, μιας περιουσίας που απέσπασε βιαίως ο Έλγιν από τον Παρθενώνα, τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα τον αρχαιολογικό χώρο.

Εκ της πλαγίας, οι Βρετανοί ενισχύουν το αφήγημα και την επιδίωξή τους, να αποκτήσουν διαπαντός και νομίμως τον πλούτο και την κληρονομία μιας άλλης χώρας. Ανοίγοντας και την κερκόπορτα για άλλους λαούς που είδαν τις αρχαιότητές τους να μετατρέπονται σε λάφυρα.

Οι αντιδράσεις για το δανεισμό των κλοπιμαίων, ήταν έντονες από πλευράς Ελλάδος. Το Μουσείο Ακρόπολης αρνήθηκε να συμμετάσχει στην έκθεση της Φρανκφούρτης, όταν έλαβε γνώση ότι θα αποσταλούν θραύσματα αρχαίων ελληνικών γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

Το μήνυμα ξεκάθαρο και διαχρονικό: ο μοναδικός τόπος στον οποίο μπορεί και επιβάλλεται να γίνει επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι η Ελλάδα.