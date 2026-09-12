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Νέα κρίσιμη εστία έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί η προέλαση των Χούθι στη νότια Υεμένη, καθώς οι φιλοϊρανικές δυνάμεις έφτασαν την Παρασκευή στο νησί Περίμ, στο κέντρο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με το Reuters, η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα των Χούθι να περιορίσουν ή ακόμη και να διακόψουν τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Παράλληλα, δημιουργεί νέο πονοκέφαλο για τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται και η Ουάσινγκτον αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης.

Κίνδυνος για τις πετρελαϊκές ροές

Η προέλαση των Χούθι προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετά την διακοπή της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ έχει μεταφέρει σημαντικό μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της προς λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το κλείσιμο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μπορούσε να προκαλέσει νέο σοβαρό πλήγμα στις παγκόσμιες ενεργειακές και εμπορικές ροές. Περίπου 7% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και περίπου 12% του παγκόσμιου εμπορίου επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Έτσι, το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει επιρροή και στα δύο μεγάλα ενεργειακά «σημεία ασφυξίας» της περιοχής: το Στενό του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο Τραμπ δεν θέλει άμεση εμπλοκή

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, ο Σαουδάραβας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επικοινώνησε την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια για την αντιμετώπιση των Χούθι.

Η απάντηση της Ουάσινγκτον ήταν ότι, προς το παρόν, δεν προτίθεται να αναλάβει άμεση στρατιωτική δράση, αλλά θα μοιράζεται πληροφορίες με τη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε συνομιλία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, ενώ ανέφερε ότι και οι Χούθι είχαν επικοινωνήσει με την αμερικανική κυβέρνηση ζητώντας από τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν άμεσα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι προτεραιότητα της Ουάσινγκτον είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις περιφερειακές χώρες να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας.

Δύσκολη επιλογή για την Ουάσινγκτον

Η κατάσταση φέρνει τον Τραμπ αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα. Η άμεση στρατιωτική εμπλοκή εναντίον των Χούθι θα απαιτούσε σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και πολύτιμα αποθέματα πυρομαχικών και συστημάτων αεράμυνας.

Από την άλλη, η αδυναμία αντιμετώπισης των Χούθι θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών ενέργειας και να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι Χούθι έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικοί σε προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ. Μια νέα αμερικανική εκστρατεία εναντίον τους θα μπορούσε επίσης να ακυρώσει τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί πέρυσι, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, μια νέα αμερικανική επιχείρηση θα εξέθετε εκ νέου αμερικανικά στρατεύματα σε επιθέσεις με drones και πυραύλους από την Υεμένη.

«Μπορούν να μας χαλάσουν τη μέρα»

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει, εφόσον δεν επιθυμεί άμεση στρατιωτική εμπλοκή, να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τη Σαουδική Αραβία και να προσφέρει μεγαλύτερη διπλωματική και υλική υποστήριξη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

«Η κυβέρνηση μπήκε στην εξουσία ρωτώντας: “Τι μπορεί να κάνει η Υεμένη για εμάς;”», δήλωσε ο πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Υεμένη Τιμ Λέντερκινγκ. «Λοιπόν, η Υεμένη μπορεί να μας χαλάσει τη μέρα».

Η προέλαση των Χούθι στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αυξάνει έτσι τον κίνδυνο μιας νέας μεγάλης διαταραχής στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής οικονομία ήδη δοκιμάζεται από τις επιπτώσεις της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ.

skai.gr