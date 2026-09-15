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Επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας προβλέπει η συνεργασία της TotalEnergies με τη γαλλική Mistral AI, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην παράταση της παραγωγικής ζωής υφιστάμενων κοιτασμάτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα αναπτύξουν ιδιόκτητα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα εκπαιδευτούν σε γεωεπιστημονικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σε διάστημα δεκαετιών. Το ύψος της επένδυσης αντιστοιχεί σε περίπου 115 εκατ. δολάρια.

Η συμφωνία συνδέει την τεχνογνωσία της TotalEnergies στον ενεργειακό τομέα με τις δυνατότητες ανάπτυξης μοντέλων της Mistral AI, εστιάζοντας σε εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν την εξερεύνηση και αξιοποίηση υδρογονανθράκων.

Συνεργασίες με μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους

Για τη Mistral AI, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις υφιστάμενες επιχειρηματικές διαδικασίες. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η γαλλική εταιρεία έχει συνάψει τους τελευταίους μήνες συνεργασίες με μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους, μεταξύ των οποίων η BNP Paribas και η Stellantis.

Παράλληλα, επιδιώκει να εδραιωθεί ως ευρωπαϊκή εναλλακτική απέναντι σε αμερικανικές εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, με την τεχνολογική κυριαρχία να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της τοποθέτησής της στην αγορά.

Χρηματοδότηση €3 δισ. για μοντέλα και υποδομές

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Mistral AI άντλησε 3 δισ. ευρώ, με την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 21 δισ. ευρώ. Επικεφαλής των επενδυτών ήταν η Samsung Electronics.

Τα νέα κεφάλαια προορίζονται για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την κατασκευή υποδομών υπολογιστικής ισχύος, υποστηρίζοντας την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Πηγή: Bloomberg