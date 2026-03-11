Εκτός από τις χώρες που παράγουν ενεργειακά προϊόντα, οι πολυεθνικοί ενεργειακοί κολοσσοί και μικτότερες εταιρείες σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται η μία μετά την άλλη από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη διακοπή ή μείωση της παραγωγής πετρελαίου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

To Reuters μεταδίδει ότι η Shell, ο μεγαλύτερος διακινητής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, κήρυξε ανωτέρα βία σε φορτία LNG που αγοράζει από την QatarEnergy και πουλάει στους πελάτες της παγκοσμίως. Δηλαδή, δηλώνει αδυναμία να εκτελέσει παραγγελίες πελατών της για παράδοση LNG, όχι με δική της ευθύνη αλλά λόγω της διακοπής της παραγωγής στο Κατάρ, μετά από ιρανικά κτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη διακοπή της παραγωγής στις εγκαταστάσεις του, οι οποίες παράγουν 77 εκατομμύρια τόνους ετησίως (mtpa) και κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές LNG.

Όπως αναφέρει το Reuters, άλλοι αγοραστές LNG από το Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της TotalEnergies και ορισμένων ασιατικών εταιρειών, έχουν λάβει ειδοποιήσεις ανωτέρας βίας από το Κατάρ και έχουν ενημερώσει τους πελάτες ότι δεν θα τους πουλήσουν LNG από το Κατάρ, όσο οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές.