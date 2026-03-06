Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή των ενεργειακών εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου έως τα 150 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ Σαάντ αλ-Καάμπι σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Ο Καταρινός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστεί η σύγκρουση, οι ενεργειακές εταιρείες και οι παραγωγοί της περιοχής ενδέχεται να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας, γεγονός που θα σταματήσει τις εξαγωγές.

«Όλοι όσοι δεν έχουν ακόμη κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας αναμένουμε ότι θα το κάνουν μέσα στις επόμενες ημέρες εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να κηρύξουν ανωτέρα βία», δήλωσε ο Καάμπι.

Κίνδυνος διακοπής εξαγωγών ενέργειας

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί άμεσα, θα απαιτηθούν εβδομάδες έως και μήνες για να επανέλθει το Κατάρ σε κανονικούς ρυθμούς παραδόσεων ενέργειας.

Η χώρα έχει ήδη διακόψει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν συνέχισε επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου ως αντίποινα για στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Καθοριστικός ρόλος του LNG του Κατάρ

Η παραγωγή LNG του Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς, γεγονός που καθιστά τη χώρα κομβικό προμηθευτή για την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της Ευρώπης όσο και της Ασίας.

Παρότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις υπεράκτιες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, οι επιπτώσεις στις χερσαίες ενεργειακές υποδομές εξακολουθούν να αξιολογούνται, σύμφωνα με τον Καταρινό υπουργό.