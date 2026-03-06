Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να οδεύει για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από το 2022, καθώς η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent σημειώνει άνοδο περίπου 18% σε εβδομαδιαία βάση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κινούνται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Την Παρασκευή το Brent Μαΐου κατέγραφε μικρά κέρδη 0,1% στα 85,47 δολάρια, ενώ το WTI Απριλίου υποχωρούσε οριακά 0,2% στα 80,86 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας ωστόσο για συνολικά εβδομαδιαία κέρδη άνω του 17%.

Πίεση στην αγορά από τις εξελίξεις στον πόλεμο

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται ήδη στην έβδομη ημέρα της, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Η κίνηση των τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραστικά, μειώνοντας την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και αναγκάζοντας παραγωγούς της περιοχής να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ το προηγούμενο έτος, καθιστώντας τη θαλάσσια αυτή οδό μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

Προειδοποίηση για πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι παρατεταμένες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της περιοχής θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Samantha Dart, συνεπικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων της τράπεζας, σημείωσε ότι εάν οι ροές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν εξαιρετικά χαμηλές για αρκετές εβδομάδες, οι διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να εκτοξευθούν.

Ωστόσο, στο βασικό της σενάριο η Goldman Sachs εκτιμά ότι η κίνηση στην περιοχή θα αποκατασταθεί σταδιακά, με το Brent να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 76 δολάρια το βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο.

«Αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τα καύσιμα

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων στο Ιράν και των αντιποίνων στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο Reuters ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η στρατιωτική επιχείρηση και όχι οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.

«Δεν έχω την παραμικρή ανησυχία για αυτό», είπε. «Θα μειωθούν πολύ γρήγορα μόλις τελειώσει αυτό. Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν. Όμως αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ανέβει λίγο η τιμή της βενζίνης».

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινητιστών, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,25 δολάρια το γαλόνι.