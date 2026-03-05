Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, οι αναλυτές μεγάλων επενδυτικών οίκων, όπως η Citigroup, η Morgan Stanley, η Capital Economics και η UBS, αξιολογούν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις αγορές και αναλύουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές τους. Αν και η κατάσταση παραμένει ασταθής, οι εκτιμήσεις δείχνουν διαφοροποιήσεις σχετικά με το βαθμό επηρεασμού των αγορών, με σημαντική αναφορά στις τιμές της ενέργειας και την πιθανότητα περαιτέρω γεωπολιτικών σοκ.

Citigroup: Επίδραση του γεωπολιτικού σοκ στις αγορές

Η Citigroup εκτιμά ότι η τρέχουσα σύγκρουση ξεκίνησε σε ένα περιβάλλον ήδη υψηλών αποτιμήσεων και ισχυρών αγορών, γεγονός που αυξάνει τη μεταβλητότητα των μετοχών. Όπως αναφέρει η τράπεζα, οι δείκτες τιμής προς κέρδη (P/E) ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, κάτι που κάνει τις αγορές ευάλωτες σε γεωπολιτικά σοκ. Παρά τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, η Citigroup προβλέπει ότι οι μετοχές ενδέχεται να παραμείνουν ασταθείς και ευαίσθητες στη ροή των ειδήσεων σχετικά με τη σύγκρουση, μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη λύση.

Morgan Stanley: Σταθερότητα εκτός από σοκ τιμών πετρελαίου

Η Morgan Stanley παραμένει θετική για τις αγορές, εκτός αν υπάρξει κάποιο σημαντικό και διαρκές σοκ στις τιμές του πετρελαίου. Η τράπεζα αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός τομέας παραμένει ισχυρός, υποστηριζόμενος από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις ελκυστικές αποτιμήσεις του. Παρά τα γεωπολιτικά σοκ, η Morgan Stanley τονίζει ότι οι ιστορικές τάσεις δείχνουν ότι τέτοιες κρίσεις δεν έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένες πτώσεις στις αγορές μετοχών. Οι επενδυτές, σύμφωνα με την τράπεζα, πρέπει να παραμείνουν «αμυντικοί» και να επικεντρωθούν σε ποιοτικές επενδύσεις.

Capital Economics: Μακροπρόθεσμες συνέπειες και αισιοδοξία

Η Capital Economics εκτιμά ότι οι αγορές έχουν ήδη ανακάμψει από τις πρώτες ακραίες πτώσεις και δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, ιδίως στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές. Η αναλυτική της προσέγγιση δείχνει ότι, παρά την βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, η σύγκρουση πιθανόν να έχει περιορισμένη επίδραση στην παγκόσμια οικονομία μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η αντίδραση των αγορών στην κρίση του 2025 ήταν περιορισμένη και η ανάκαμψη υπήρξε γρήγορη. Ωστόσο, τονίζει ότι η εξέλιξη της κατάστασης στις τιμές ενέργειας και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις, αν η κρίση συνεχιστεί ή κλιμακωθεί.

UBS: Οικονομικοί κίνδυνοι πάνω από γεωπολιτικούς

Η UBS επισημαίνει ότι, αν και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν επηρεάσει τις αγορές, ο οικονομικός κίνδυνος είναι πιο σημαντικός για τις αποδόσεις των μετοχών. Η ανάλυση της UBS δείχνει ότι, ιστορικά, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις αγορές, με την τράπεζα να αναφέρει ότι οι περισσότερες πτώσεις της αγοράς σε καιρό ειρήνης προκλήθηκαν από οικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, η UBS σημειώνει ότι η πρόσφατη κρίση έχει ταρακουνήσει τις παγκόσμιες αγορές, χωρίς να υπάρξει ακόμα μια ξεκάθαρη, παρατεταμένη επίδραση.

Συμπεράσματα

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες στη διάρκεια και στην ένταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ενώ η πετρελαϊκή κρίση αποτελεί σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας, οι περισσότεροι επενδυτικοί οίκοι εκτιμούν ότι η κρίση δεν θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες πτώσεις στις αγορές, παρά τις αρχικές αναταράξεις.

