Όλα τα στοιχεία από ξένα πρακτορεία και οργανισμούς επιβεβαιώνουν ότι οι αγορές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την ανακοίνωση για την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για ειρήνευση, εξού και η κάθετη πτώση των τιμών του πετρελαίου και η μεγάλη άνοδος σχεδόν σε όλα τα χρηματιστήρια.

Από κοντά και η άνοδος της τιμής του χρυσού, ο οποίος συχνά κερδίζει όταν οι μετοχές θεωρούνται μη ελκυστική επένδυση για τους μεγάλους παίκτες.

Καθώς οι ώρες προχωρούσαν, όμως, τον αρχικό ενθουσιασμό διαδέχθηκε μια αρκετά συγκρατημένη αισιοδοξία, ανάκατη με προβληματισμό και ανησυχία:

-Τι θα συμβεί στις διεθνείς αγορές αν κάτι δεν πάει καλά μέχρι την Παρασκευή που αναμένεται η υπογραφή του μνημονίου για την τελική συμφωνία ειρήνευσης, που θα ακολουθήσει σε ένα δίμηνο; Χθες υπήρχαν πληροφορίες από αμερικανικές πηγές ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί, αλλά δεν υπήρξε έως αργά επίσημη επιβεβαιώση.

-Πόσο «αμυντικά» θα αντιδράσουν οι αγορές αν και αυτή τη φορά διαψευστούν οι προσδοκίες για οριστικό τερματισμό του πολέμου;

-Και για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν οι τιμές του brent κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, αν περνούν οι μέρες χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα διοχετεύεται μέσω του Ορμούζ στις αγορές;

Και πόση αναστάτωση θα προκληθεί στις πολυεθνικές ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοικτήτες ευρύτερα αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί Ιρανών αξιωματούχων ότι δεν έχουν συμφωνήσει άνευ όρων στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοϊας μέσω των Στενών και ότι επιμένουν στην επιβολή διοδίων ή «τελών διασφάλισης της ναυσιπλοϊας»;

Ασταθές σκηνικό για Brent – WTI

Ασιάτες και Ευρωπαίοι ξύπνησαν χθες με καλές ειδήσεις: Πέραν της ανακοίνωσης της προκαταρκτικής συμφωνίας, τα διεθνή ΜΜΕ διαλαλούσαν την κάθετη πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούσαν 5%, στα 82,94 δολάρια το βαρέλι, από τα 87-88 που ήταν την Παρασκευή, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI σημείωσε πτώση 5,4%, στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, από 86 δολάρια που ήταν. Πρόκειται για τις χαμηλότερες τιμές από τις 10 Μαρτίου 2026.

Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για ανατροπή της καθοδικής τιμής για μπρεντ και WTI σήμερα ή τα επόμενα 24ωρα, αλλά πολλά θα κριθούν από την ομαλή υπογραφή του μνημονίου την Παρασκευή και από την πρόσθετη ενημέρωση που θα δοθεί για το μελλοντικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Παράγοντας που θα διαδραματίσει ρόλο στις τιμές του πετρελαίου θα είναι και το ξεκαθάρισμα ως προς το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της κανονικής ροής πετρελαίου στις αγορές. Πριν τον Μάρτιο του ’26, διακινούνταν μέσω των Στενών περίπου 20 εκατ. βαρέλια την ημέρα, κάτι αδύνατο τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστο.

Μεγάλη άνοδος σε Ιαπωνία – Κορέα

Όλα τα κύρια χρηματιστήρια σε Ασία και Ευρώπη κατέγραψαν χθες άνοδο, άλλα μεγάλη και άλλα ικανοποιητική. Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις στα χρηματιστήρια της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, με άνοδο αξιών από 5% έως 6%. Ειδικότερα,

– Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έδειξη μέση αύξηση 5,3% στις τιμές των μετοχών.

– Ο δείκτης KOSPI στη Νότια Κορέα είχε άνοδο 6%, τη μεγαλύτερη από όλες τις αγορές.

– Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 0,8%.

– Το Shanghai Composite στην Κίνα είδε τις μετοχές να κερδίζουν 1,1%.

– Ο STOXX Europe 600 άγγιξε 1% αύξηση αξιών.

– Ο DAX στη Γερμανία είχε 1,6% άνοδο και ο CAC 40 στη Γαλλία +1,2%.

Πολύ καλά τα πήγε χθες και ο χρυσός. Η τιμή spot ανέβηκε περίπου 33,3%, κοντά στα 4.350–4.360 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια futures χρυσού στις ΗΠΑ κινήθηκαν κοντά στα 4.379 δολάρια ανά ουγγιά.

Οδηγός η τεχνολογία στη μεγάλη αύξηση

Λειτουργώντας λίγες ώρες μετά την πολύ θετική υποδοχή της προσυμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν από τα ασιατικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η Wall Street έδωσε συνέχεια στην ευφορία των επενδυτών. Όλοι οι δείκτες κατέγραψαν κέρδη, με τις τεχνολογικές και αεροπορικές εταιρείες (λόγω μειωμένης τιμής εμπορίας του αργού πετρελαίου, ως πρώτης ύλης και για το αεροπορικό καύσιμο) να αποσπούν την προτίμηση επενδυτών.

Ο Dow Jones είχε άνοδο 1,3% περίπου, ο S&P 500 περίπου 1,7%, ο τεχνολογικός Nasdaq πλησίασε το εντυπωσιακό 3%. Ο Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor Index κέρδισε περίπου 4,8%. Μετοχές όπως Nvidia, Amazon και Meta Platforms κινήθηκαν ανοδικά κατά περίπου 3%-5%.