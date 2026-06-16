Καμιά επαφή με τα νέα κόμματα που εισήλθαν στη Βουλή είχε η Αστυνομία αναφορικά με την παροχή αστυνομικών φρουρών όπως συμβαίνει με τους άλλους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι από την ημέρα της ορκωμοσίας των νέων βουλευτών ουδείς επικοινώνησε είτε με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη πρόεδρο του κόμματος ΑΛΜΑ, είτε με τον Φειδία Παναγιώτου της Άμεσης Δημοκρατίας για το θέμα. Πρόθεση της Αστυνομίας ήταν να τους παραχωρήσει από δύο αστυνομικούς φρουρούς, με την περίπτωση Φειδία να είναι ιδιάζουσα λόγω της συχνής απουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ωστόσο, υπήρξε παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή προς την Αστυνομία, ώστε να γίνει επαναξιολόγηση των φρουρών που διαθέτουν όλοι οι κρατικοί ή πολιτειακοί αξιωματούχοι και στη βάση της ανάλυσης κινδύνου να ληφθούν αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Ασφάλειας στο Αρχηγείο Αστυνομίας της οποίας προεδρεύει ο Υπαρχηγός του Σώματος Πανίκος Σταύρου, θα εξετάσει μια μια όλες τις περιπτώσεις και θα υποβάλει εισηγήσεις.

Με τα σημερινά δεδομένα, αν εξαιρέσεις τις κατά καιρούς πληροφορίες περί απειλών που φτάνουν στην Αστυνομία ή στους επηρεαζόμενους, όπως συνέβη πρόσφατα με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ και πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ουδείς πολιτικός θεωρείται ότι κινδυνεύει. Ωστόσο, η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει και εξωγενείς παράγοντες όπου η ανυπαρξία φρουράς καθιστούν κάποιον ευάλωτο σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θα ήθελε να προβεί σε άνομη ενέργεια σε ένα πολιτικό πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, το θέμα που συζητείται κατά καιρούς είναι ποιοι θα φρουρούνται και τι είδους φρουρά θα τους παρασχεθεί. Υπάρχει στην εξίσωση και η συνήθης τακτική, να παραχωρείται δηλαδή κατά χάρη φρουρά στους τέως και πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής, ενίοτε και στις συζύγους τους και στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Το ερώτημα που τίθεται διαχρονικά είναι ποιος κινδυνεύει στην Κύπρο και από ποιον; Για τις αρχές ασφαλείας, όμως, δεν εξετάζεται η μονολεκτική απάντηση «ουδείς», αλλά η πιθανότητα να υπάρξει είτε από το εσωτερικό είτε από εξωτερικό απειλή και ο απειλούμενος να βρεθεί εκτεθειμένος. Αναμένεται ότι με την αξιολόγηση κινδύνου που θα γίνει, θα υπάρξουν αναπροσαρμογές.

Ήδη μετά τις απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά της προέδρου της Βουλής, η φρουρά της αυξήθηκε, ενώ θα επανεξεταστεί και η φρουρά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Αυτή τη στιγμή διαθέτει περί τους 12 αστυνομικούς (κι αυτό γιατί εκτός της συνοδείας, φρουρείται με στατικό αστυνομικό και η κατοικία του). Για να βγαίνουν οι βάρδιες χρειάζεται αυξημένος αριθμός. Οπόταν το ερώτημα που θα τεθεί είναι κατά πόσο χρειάζονται τόσοι αστυνομικοί και αν τρία σχεδόν χρόνια μετά την αποχώρησή του πρέπει να φρουρείται η κατοικία του. Όπως είχε αναφερθεί τότε κατά την αποχώρησή του από το Προεδρικό, η κατάσταση θα επαναξιολογείται και θα λαμβάνονται αποφάσεις.

Σε κάποιες των περιπτώσεων, η Επιτροπή Ασφάλειας θα έρθει σε άμεση επαφή με τους επηρεαζόμενους ώστε να εξεταστούν τα σημερινά δεδομένα. Η Αστυνομία ούτως η άλλως επανασχεδιάζει τα πλάνα της, όπως έγινε παλαιότερα με την περίπτωση του μ. Δημήτρη Χριστόφια, του οποίου η φρουρά μετά την έκρηξη στο Μαρί, αυξήθηκε για ευνόητους λόγους.

Φρουρά διαθέτουν σήμερα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ακόμη και της ΕΔΕΚ, ενώ οι Οικολόγοι από το 2019 αποποιήθηκαν της κρατικής χορηγίας για την αντιμισθία ενός αστυνομικού. Από δυο αστυνομικούς διαθέτουν σήμερα και όλοι οι υπουργοί (κάποιοι και τρεις) ενώ φρουρά διαθέτουν και ο Γενικός Εισαγγελέας, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο Αρχηγός Αστυνομίας και ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης.