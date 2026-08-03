Η Shell συμφώνησε να πωλήσει στην TotalEnergies την ευρωπαϊκή μονάδα έργων χερσαίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεχίζοντας τη μετατόπιση του επενδυτικού της ενδιαφέροντος προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής.

Η συμφωνία περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία σε Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Το χαρτοφυλάκιο που μεταβιβάζεται διαθέτει παραγωγική ισχύ περίπου 0,5 γιγαβάτ από ΑΠΕ, η οποία είτε βρίσκεται ήδη σε λειτουργία είτε υπό ανάπτυξη. Στη συναλλαγή περιλαμβάνεται επίσης χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων.

Υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Ουαέλ Σάουαν, η Shell έχει περιορίσει τις επενδύσεις της σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, επιδιώκοντας να επικεντρωθεί περισσότερο στο LNG και στις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.