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Το Ανώτατο Δικαστήριο (πρωτοβάθμια δικαιοδοσία) άναψε πράσινο σήμερα στον επιχειρηματία ανάπτυξης γης, Σάββα Κάκο, προκειμένου να καταχωρήσει αίτηση με στόχο την ακύρωση του εντάλματος σύλληψής του στις 27 του περασμένου Ιουλίου.

Ο κ. Κάκος είχε συλληφθεί για 11 υπό διερεύνηση υποθέσεις, που εμπλέκουν μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία ισχυρίζονται πως εξαπατήθηκαν από τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία. Σύμφωνα με τα όσα είχαν καταγγελθεί σε βάρος του, αγοραπωλητήρια συμβόλαια που κατέθετε στο κτηματολόγιο και για τα οποία καταβάλλονταν χρήματα, αποσύρονταν εκ των υστέρων.

Οι δικηγόροι του γνωστού επιχειρηματία, επιχειρηματολογώντας για τους λόγους που ζητούν άδεια καταχώρησης αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari, υποστήριξαν ότι «δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, ότι η έκδοση του δεν ήταν αναγκαία, ότι παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας και ότι εκδόθηκε στη βάση απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων ή και δόλου».

Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι ο κ. Κάκος «γνώριζε από καιρό για τις εναντίον του καταγγελίες και στην περίπτωση που είχε πρόθεση να επηρεάσει μάρτυρες ή να καταστρέψει ή να αποκρύψει τεκμήρια θα μπορούσε να το είχε ήδη κάνει. Περιστάσεις των υποθέσεων που καταδείκνυαν ότι ο Αιτητής γνώριζε από καιρό για τη διερεύνηση των εναντίον του καταγγελιών, δεν είχαν εκτεθεί στον όρκο και αποκρύφτηκαν από το κατώτερο Δικαστήριο, που εφόσον τις είχε υπόψη του θα ενεργούσε διαφορετικά. Περαιτέρω, εφόσον εκδόθηκε και ένταλμα έρευνας του χώρου όπου θεωρείτο ότι φυλάσσονταν τα τεκμήρια που αναζητούνταν, αυτά θα μπορούσαν να κατασχεθούν από την Αστυνομία, χωρίς ο Αιτητής να έχει τη δυνατότητα να τα καταστρέψει ή να τα αποκρύψει μεταφέροντας τα αλλού».

Ο δικαστής του Ανωτάτου, Χάρης Μαλαχτός, κατέληξε ότι «ο Αιτητής έχει καταδείξει εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση ότι το ένταλμα σύλληψης του ημερ.27.7.2026 εκδόθηκε καθ΄ υπέρβαση εξουσίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του και χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί στο κατώτερο Δικαστήριο όλα τα σχετικά γεγονότα. Ζήτημα δόλου δεν προκύπτει».

Τον Σάββα Κάκο εκπροσώπησαν στη διαδικασία οι Αντώνης Δημητρίου, Χ. Αλεξάνδρου και Χ. Πέτρου (Δημητρίου&Δημητρίου ΔΕΠΕ).