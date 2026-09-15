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Πλήρη αναλογιστική και δημοσιονομική τεκμηρίωση της προτεινόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με σαφή εικόνα για το κόστος, τη χρηματοδότηση και τις επιπτώσεις της, ζήτησε το ΚΕΒΕ σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, και αξιωματούχους του κόμματος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, μαζί με αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη Γραμματεία, παρουσίασε τις θέσεις του Επιμελητηρίου, τονίζοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ευρύτερες οικονομικές, δημοσιονομικές και εργοδοτικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, η μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από ξεκάθαρα στοιχεία για το συνολικό κόστος, τις πηγές χρηματοδότησης και τις συνέπειες για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Βιωσιμότητα και προβλέψιμο κόστος

Το Επιμελητήριο επανέλαβε ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς αύξηση των εισφορών.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η αναλογικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών και να διασφαλιστεί σταθερό και προβλέψιμο κόστος για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος και ενίσχυσης της επάρκειας των συντάξεων. Τόνισε, ωστόσο, ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα πρέπει να είναι ομαλή και δίκαιη, χωρίς να δημιουργεί νέες ανισορροπίες μεταξύ εργαζομένων, εισοδηματικών ομάδων και γενεών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα. Οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία του ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου, με στόχο μια κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη μεταρρύθμιση που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.