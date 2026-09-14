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Σύγκλιση για συνολική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με ενίσχυση των ωφελημάτων, χωρίς πρόσθετες αυξήσεις εισφορών πέραν των ήδη συμφωνημένων και χωρίς αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, διαπίστωσαν ΑΚΕΛ και ΣΕΚ σε συνάντησή τους τη Δευτέρα. Οι δύο πλευρές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τα Ταμεία Προνοίας, ώστε να διασφαλιστούν επαρκείς συντάξεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, έπειτα από πρόσκληση της Συνομοσπονδίας. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ ήταν ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Στεφάνου, οι συγκλίσεις αφορούν το γενικό πλαίσιο και τους στόχους της μεταρρύθμισης. Δεν συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα, όπως εκείνα που εξετάζονται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, ενώ ο τρόπος υλοποίησης θα αξιολογηθεί στην πορεία.

Ενίσχυση συντάξεων και διεύρυνση των Ταμείων Προνοίας

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι η συζήτηση ανέδειξε ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές έχουν κοινές ή ταυτόσημες προσεγγίσεις.

Τόνισε την ανάγκη σύνδεσης της μεταρρύθμισης με τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που παραμένει ως προς την επάρκεια των συντάξεων από τον πρώτο πυλώνα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της κρατικής κοινωνικής πολιτικής, του λεγόμενου «πυλώνα μηδέν», ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ομάδες που λαμβάνουν επιδόματα.

Για τα Ταμεία Προνοίας, σημείωσε ότι καλύπτουν περίπου το 27% των εργαζομένων και ζήτησε διεύρυνση της συμμετοχής. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για θεσμό με διαχρονική χρησιμότητα, στον οποίο η Κύπρος χρειάζεται να προχωρήσει περισσότερο ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στη συζήτηση η αποκοπή 12%, οι χήροι και το κρατικό χρέος

Οι δύο πλευρές συζήτησαν την αποκοπή 12% στις συντάξεις από τα 63, με τον κ. Μάτσα να αναφέρει ότι αναπτύχθηκαν θέσεις για ρύθμιση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής με τρόπο ανταποδοτικό προς τους επηρεαζομένους.

Εξετάστηκε επίσης η ανάγκη ισότιμης αντιμετώπισης των χήρων ανδρών, με τον κ. Στεφάνου να αναφέρεται ειδικότερα σε όσους έχασαν τις συζύγους τους πριν από το 2018.

Στην ατζέντα περιλήφθηκε και το χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης και δήλωσε ότι το κόμμα θα προσέλθει προετοιμασμένο στη συζήτηση στη Βουλή, όταν κατατεθούν τα σχετικά νομοσχέδια.

Οι θέσεις για εισφορές και όριο συνταξιοδότησης

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ δεν αποδέχεται αύξηση των εισφορών πέραν των υφιστάμενων συμφωνιών ούτε συζήτηση για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης.

Από την πλευρά της ΣΕΚ, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ή σε πρόσθετη επιβάρυνση των εργαζομένων.

Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη ρύθμιση, προβλέπεται αύξηση της εισφοράς των εργαζομένων κατά 0,5% ανά πενταετία μέχρι το 2039, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο για πρόσθετες εισφορές.

Για το όριο συνταξιοδότησης, υποστήριξε τη διατήρησή του στο 65ο έτος. Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχει ρύθμιση που συνδέει ενδεχόμενη συζήτηση για επέκτασή του με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής ανά πενταετία. Όπως ανέφερε, στην τελευταία αξιολόγηση, πριν από δύο χρόνια, είχε διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχε λόγος διαφοροποίησης.

Πώς μπορεί να καλυφθεί το κόστος

Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση της αύξησης των συντάξεων, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες τόσο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και του κράτους.

Εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης των εισοδημάτων των συνταξιούχων χωρίς να διακινδυνεύσει η βιωσιμότητα του Ταμείου ή τα δημόσια οικονομικά.

Ο κ. Μάτσας συνέδεσε το ύψος των συντάξεων και με τη βελτίωση των μισθών. Ζήτησε αξιοποίηση της οδηγίας για την επάρκεια των μισθών, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να μπορούν να διεκδικούν καλύτερους όρους απασχόλησης μέσω συλλογικών συμβάσεων.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορεί από μόνο του να επιτύχει τον στόχο της επάρκειας των συντάξεων και ότι απαιτείται συνδυασμένη προσέγγιση όλων των πυλώνων, με ιδιαίτερη συμβολή των Ταμείων Προνοίας.

Πρώτη επίσκεψη του ΑΚΕΛ στη ΣΕΚ

Ο κ. Στεφάνου επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του ΑΚΕΛ στη ΣΕΚ, έπειτα από πρόσκληση της Συνομοσπονδίας. Ανέφερε ότι το κόμμα επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων και διαλόγου, ιδιαίτερα με το συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ ανακοίνωσε συνάντηση με το ΚΕΒΕ την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Μάτσας εξήγησε ότι στόχος της επαφής ήταν να δημιουργηθεί υπόβαθρο διαλόγου με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να αναδειχθεί η κοινωνική διάσταση της μεταρρύθμισης εάν η συζήτηση δεν ολοκληρωθεί επαρκώς στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και μεταφερθεί στη Βουλή.

Επικαλούμενος ότι ένας στους τρεις συνταξιούχους βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας, τόνισε την ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήματος και των κομμάτων να συμβάλουν σε μια μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίζει επαρκείς συντάξεις για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ