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Στις 12.930 υποχώρησαν οι κενές θέσεις εργασίας στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ετήσια μείωση 19,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, όταν οι κενές θέσεις ανέρχονταν σε 16.053, η μείωση ήταν 3.123 θέσεις. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, μειώθηκαν κατά 975 ή 7%.

Το ποσοστό κενών θέσεων, ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων, διαμορφώθηκε στο 2,6%, από 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο και 3,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκαν στους ακόλουθους τομείς: