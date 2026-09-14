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Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αναζητά εμπειρογνώμονες για την πλήρωση δύο θέσεων Ανώτερου Λειτουργού, σε δύο διαφορετικούς αλλά ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς του έργου της.

Ανώτερος Λειτουργός – Επικοινωνία

Κωδικός Θέσης: ΑΛΕ

Μια σημαντική ευκαιρία για έναν έμπειρο επαγγελματία της επικοινωνίας να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΚΤΚ.

Ο/Η Ανώτερος/η Λειτουργός θα έχει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας επικοινωνίας της ΚΤΚ, στη διαχείριση των σχέσεών της με τα Μέσα Ενημέρωσης και άλλους βασικούς φορείς, καθώς και στην προβολή του ρόλου και του έργου της Τράπεζας.

Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται επίσης η εποπτεία των καναλιών επικοινωνίας, η αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας.

Πρόκειται για μια θέση που συνδυάζει στρατηγική σκέψη και δυναμισμό.

Ανώτερος Λειτουργός – Κέντρο Οικονομικής και Νομισματικής Ιστορίας της Κύπρου

Κωδικός Θέσης: ΑΛΚΝΟΙΚ

Η ΚΤΚ προχωρεί στη δημιουργία του Κέντρου Οικονομικής και Νομισματικής Ιστορίας της Κύπρου, μια νέα στρατηγική πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη της οικονομικής και νομισματικής ιστορίας της χώρας.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται και η μοναδική Νομισματική Συλλογή της ΚΤΚ, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 10.000 νομισματικά αντικείμενα, που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα.

Ο/Η Ανώτερος/η Λειτουργός θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη θεσμική εδραίωση του Κέντρου, καθώς και για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Νομισματικού Μουσείου.

Παράλληλα, θα αναπτύσσει συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς και θα συμβάλλει στην υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων για την προβολή της οικονομικής και νομισματικής ιστορίας της Κύπρου.

Πρόκειται για μια θέση που προσφέρει τη δυνατότητα στον/στην επιτυχόντα/ούσα να συμβάλει από τα πρώτα στάδια στη δημιουργία και εξέλιξη του Κέντρου.

Γιατί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου;

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ενταχθούν σε ένα περιβάλλον υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης, καινοτομίας και συνεχούς ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο στον χρηματοοικονομικό και οικονομικό τομέα της χώρας.

Απολαβές

Ο ελάχιστος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός ανέρχεται σε €5.043,42. Η μισθοδοσία θα καθοριστεί με βάση τα προσόντα και/ή την πείρα του/της υποψηφίου/ας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Exelsys.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία αξιολόγησης και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.