Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τη GSK σε 101 ενήλικες μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2025 έδειξε ότι μόνο το 19% γνώριζε πως 1 στα 3 άτομα μπορεί να εμφανίσει έρπητα ζωστήρα κάποια στιγμή στη ζωή του.¹ Αυτό το κενό στην ενημέρωση σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι – ιδιαίτερα όσοι ήδη διαχειρίζονται ζητήματα υγείας – ίσως να μην αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα.

Παράγοντες κινδύνου

Ο κίνδυνος εμφάνισης έρπητα ζωστήρα συνδέεται συχνά με την ηλικία, μπορεί όμως να αυξηθεί και όταν το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί.²–⁵ Αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο όσο μεγαλώνουμε, αλλά και λόγω των πιέσεων της καθημερινότητας καθώς και ορισμένων προβλημάτων υγείας.*²,⁵–⁸

Οι παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν τον έρπητα ζωστήρα περιλαμβάνουν:

Στρες – που μπορεί να σχετίζεται με τη δουλειά, τις σχέσεις, τα οικονομικά κ.λπ.⁵ – ⁷ , ¹² , ¹³

– που μπορεί να σχετίζεται με τη δουλειά, τις σχέσεις, τα οικονομικά κ.λπ.⁵ ⁷ ¹² ¹³ Τρόπος ζωής – ανεπαρκής ύπνος, διατροφικές επιλογές κ.ά.⁵ , ⁸ , ¹⁴ , ¹⁵

– ανεπαρκής ύπνος, διατροφικές επιλογές κ.ά.⁵ ⁸ ¹⁴ ¹⁵ Ορισμένες χρόνιες παθήσεις* – όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική νόσος, η καρδιακή νόσος κ.ά.²,⁶

Τι μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον έρπητα ζωστήρα

Η κατανόηση του προσωπικού κινδύνου για έρπητα ζωστήρα αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα – ιδιαίτερα αν είστε άνω των 50 ετών ή ζείτε με κάποια υπάρχουσα πάθηση υγείας.*²–⁸

Αν θεωρείτε ότι μπορεί να διατρέχετε κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα ή θέλετε να κατανοήσετε καλύτερα πώς μπορεί να σας επηρεάσει, σκεφτείτε να μιλήσετε με τον/την γιατρό σας. Εκείνος/η μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τον προσωπικό σας κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα και να σας καθοδηγήσει στα κατάλληλα επόμενα βήματα.

Στην Κύπρο, ο εμβολιασμός για τον έρπητα ζωστήρα συνιστάται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και καλύπτεται από το ΓεΣΥ για ενήλικες άνω των 60 ετών, καθώς και για ενήλικες 18+ ετών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα.¹⁶

Τι είναι ο έρπης ζωστήρας

Ο ιός του έρπητα ζωστήρα παραμένει σιωπηλός μέσα στα νεύρα.²,¹⁵ Μέχρι τώρα, το ανοσοποιητικό σύστημα κρατά τον ιό «κρυμμένο» και ανενεργό στο νευρικό σύστημα.²,¹⁷ Όμως, αν το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενήσει, ο ιός μπορεί να επανενεργοποιηθεί.²,⁶,¹⁷

Αν ο ιός του έρπητα ζωστήρα επανενεργοποιηθεί μέσα στο σώμα, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ενός κνησμώδους, φυσαλιδώδους εξανθήματος.² Συνήθως εμφανίζεται στο σώμα, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και στο πρόσωπο.²

Μάθετε περισσότερα

Ο έρπης ζωστήρας μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα όταν ήδη υπάρχουν υπάρχοντα προβλήματα υγείας.* Η ενημέρωση για την πάθηση και η αναγνώριση του προσωπικού σας κινδύνου μπορούν να σας βοηθήσουν να δράσετε με γνώση.

Αν είστε άνω των 50 ετών ή διαχειρίζεστε ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας*, σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση με τον γιατρό σας για τον έρπητα ζωστήρα και τι μπορεί να σημαίνει για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έρπητα ζωστήρα, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων και των πιθανών επιπλοκών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://erpitaszostiras.cy.

References:

IPSOS για λογαριασμό της GSK, Shingles Public ATU Research Cyprus. Data on file 2025. Harpaz R, et al. MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1–30. Gershon AA, et al. Nat Rev Dis Primers. 2015;1:15016. Kawai K, et al. BMJ Open. 2014;4:e004833. Kim Y, et al. J Psychiatr Res. 2025;184:333–339. Marra F, et al. Open Forum Infect Dis. 2020;7(1):ofz409. Schmidt S, et al. British Journal of Dermatology. 2021;185:130–113. Marin M, et al. Open Forum Infect Dis. 2016;11:ofw119. Forbes HJ, et al. Neurology. 2016;8:94–102. Suaya JA, et al. Open Forum Infect Dis. 2014;1:ofu049. Lin SY, et al. Am J Nephrol. 2012;36:27–33. Alotiby A. Journal of Clinical Medicine. 2024;13:6394. Takao Y, et al. Am J Epidemiol. 2018;187(2):251–259. Thomas SL, et al. International Journal of Epidemiology. 2006;35:307–314. Wu HC, et al. J Neurovirol. 2024;30:115–121. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων 2025. ΕΘΝΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-21-3-2025.pdf (πρόσβαση: Ιούλιος 2026). Laing KJ, et al. J Infect Dis. 2018;218(suppl_2):S68–S74.

*Δεν αυξάνουν όλες οι χρόνιες παθήσεις τον κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα και τα παραδείγματα που παρατίθενται εδώ δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο.⁶

Τεχνική σημείωση

Για λογαριασμό της GSK, η Ipsos πραγματοποίησε διαδικτυακή έρευνα σε 101 συμμετέχοντες στην Κύπρο που επέλεξαν να λάβουν μέρος στην έρευνα (ηλικίας 18–59 ετών με συννοσηρότητες και 60–79 ετών) μεταξύ Μαΐου–Ιουνίου 2025. Όλοι οι συμμετέχοντες που δεν ανέφεραν την ηλικία τους αποκλείστηκαν από την έρευνα. Συμμετέχοντες συμπεριλήφθηκαν μόνο εφόσον είχαν ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα και ήταν θετικοί απέναντι σε εμβολιασμούς που βοηθούν στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εργάζεται, ούτε έχει στενό μέλος οικογένειας που εργάζεται, σε εταιρεία έρευνας αγοράς ή στη φαρμακευτική βιομηχανία.

• Συνολικό δείγμα (n=101). 208 άτομα προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν, με 101 από αυτά – όσα δήλωσαν ότι έχουν ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα – να ολοκληρώνουν την έρευνα.

• Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μεταξύ Μαΐου–Ιουνίου 2025 έδειξε ότι το 19% (n=19) των ερωτηθέντων γνώριζε ότι 1 στα 3 άτομα μπορεί να εμφανίσει έρπητα ζωστήρα κατά τη διάρκεια της ζωής του.¹

Οι πληροφορίες για την ενημέρωση σχετικά με τη νόσο παρέχονται και χρηματοδοτούνται από τη GSK και προορίζονται αποκλειστικά για το κοινό στην Κύπρο. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή. Δεν θα εκδηλώσουν έρπητα ζωστήρα όλα τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ww.ceeurope-media@gsk.com και info@vando.com.cy.

NP-CY-SGX-ADVR-260001

Date of Preparation: August 2026

©2026 GSK Group of companies or its licensor

Images are patient portrayals