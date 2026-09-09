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Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Αγαπητή Άννη,

Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου ήρεμο άνθρωπο, αλλά τον τελευταίο καιρό θυμώνω όλο και περισσότερο στη δουλειά. Ο προϊστάμενός μου αλλάζει τις οδηγίες του τελευταία στιγμή, χωρίς να το παραδέχεται, ένας συνάδελφος παίρνει τα εύσημα για τη δουλειά των άλλων και ένας άλλος με διακόπτει συνέχεια. Προσπαθώ να κρατώ μια επαγγελματική στάση, αλλά νιώθω τον θυμό να συσσωρεύεται μέσα μου. Την περασμένη εβδομάδα μίλησα απότομα σε μια συνάντηση και αμέσως το μετάνιωσα.

Δεν μπορώ να χάσω τη δουλειά μου, αλλά κουράστηκα να μένω σιωπηλός και να προσποιούμαι ότι όλα είναι καλά. Πώς μπορώ να ελέγξω τον θυμό μέσα μου χωρίς να αφήνω τους άλλους να με πατούν;

Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου

ΠΠ

Απάντηση:

Αγαπητέ ΠΠ,

Ο θυμός έχει αποκτήσει κακή φήμη, όμως ο ίδιος ο θυμός δεν είναι ο εχθρός. Είναι ένας φυσιολογικός συναισθηματικός συναγερμός. Σου δείχνει ότι κάτι σου φαίνεται άδικο, προσβλητικό, απειλητικό ή έξω από τον έλεγχό σου.

Ο στόχος, λοιπόν, δεν είναι να καταπιέσεις τον θυμό σου ή να προσποιηθείς ότι όλα είναι καλά. Ο θυμός που καταπιέζεται δεν εξαφανίζεται. Και όσο τον καταπιέζουμε, τόση περισσότερη ζημιά κάνουμε στον εαυτό μας. Συχνά επιστρέφει ως εκνευρισμός, αγανάκτηση, άγχος, σωματική ένταση ή ως ένα ξαφνικό ξέσπασμα για κάτι σχετικά ασήμαντο. Ο στόχος είναι να ακούσεις τι προσπαθεί να σου πει ο θυμός σου και μετά να επιλέξεις πώς θα ενεργήσεις.

Η δύναμή σου βρίσκεται στην παύση ανάμεσα στο συναίσθημα και την αντίδρασή σου.

Όταν νιώσεις τον θυμό να ανεβαίνει στη δουλειά, ξεκίνα παρατηρώντας το σώμα σου. Η καρδιά σου μπορεί να χτυπά πιο γρήγορα, το σαγόνι σου να σφίγγεται, η αναπνοή σου να γίνεται πιο ρηχή και οι σκέψεις σου να τρέχουν. Αυτά είναι σημάδια ότι το νευρικό σου σύστημα ετοιμάζεται να πολεμήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι πιο πιθανό να πεις κάτι που αργότερα θα μετανιώσεις.

Αν μπορείς, καθυστέρησε την απάντησή σου.

Πάρε μια αργή αναπνοή (μέτρα 4), κράτα την αναπνοή σου (για άλλα 4), εξέπνευσε για 6.

Πιες λίγο νερό, κοίταξε τις σημειώσεις σου ή απομακρύνσου για λίγο. Μπορείς να πεις: «Θα ήθελα λίγο χρόνο να το σκεφτώ πριν απαντήσω». Αυτό δεν είναι αποφυγή. Είναι διαχείριση του συναισθήματός σου.

Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να φέρεις στο μυαλό σου μια όμορφη και χαρούμενη ανάμνηση, στην οποία θα μπορείς να επιστρέφεις, όταν χρειάζεσαι να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Θυμήσου τη στιγμή όσο πιο ζωντανά μπορείς: τι έβλεπες, τι άκουγες και πώς ένιωθες. Ακόμη και όταν φέρνεις ξανά αυτή την όμορφη στιγμή στο μυαλό σου μπορεί να αλλάξει προσωρινά τη συναισθηματική σου κατάσταση, να μειώσει την ένταση και να σε βοηθήσει να δεις αυτό που συμβαίνει από μια πιο ήρεμη οπτική.

Στη συνέχεια, ξεχώρισε τι πραγματικά συνέβη από το νόημα που έδωσες εσύ σε αυτό. Η φράση:

«Ο συνάδελφός μου με διέκοψε δύο φορές» είναι μια παρατήρηση.

Η φράση:

«Κανείς εδώ δεν με σέβεται» είναι μια ερμηνεία.

Η ερμηνεία μπορεί να σου φαίνεται αληθινή, αλλά μπορεί να δυναμώσει τον θυμό σου και να σε οδηγήσει να αντιδράσεις σε όλες τις προηγούμενες απογοητεύσεις σου μαζί.

Κάνε στον εαυτό σου τρεις ερωτήσεις:

Τι ακριβώς συνέβη;

Τι λέω στον εαυτό μου ότι σημαίνει αυτό;

Τι θέλω να πετύχω μέσα από αυτή τη συζήτηση;

Η τρίτη ερώτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αν ο στόχος σου είναι απλώς να ξεσπάσεις τον θυμό σου, οι φωνές μπορεί να σου προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Αν, όμως, θέλεις να ακουστείς, να σε σεβαστούν ή να σου φερθούν ‘δίκαια’, μια ήρεμη και συγκεκριμένη συζήτηση πιθανότατα θα σε βοηθήσει περισσότερο.

Υπάρχουν επίσης αποτελεσματικές τεχνικές που μπορούν να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις και να διαχειριστείς τον θυμό σου πριν φτάσεις στο σημείο να ξεσπάσεις. Η ύπνωση μπορεί να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις και να αλλάξεις τα βαθύτερα μοτίβα που πυροδοτούν τις έντονες συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Το EFT, (τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης) γνωστό και ως tapping, μπορεί να βοηθήσει το σώμα σου να ηρεμήσει από την αντίδραση του στρες, ενώ οι τεχνικές NLP (νευρο-γλωσσικός προγραμματισμός) μπορούν να σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις και να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης που δυναμώνει τον θυμό σου.

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Αυτές οι μέθοδοι δεν σε μαθαίνουν να καταπιέζεις όσα νιώθεις. Μπορούν να σε βοηθήσουν να επεξεργαστείς το συναίσθημά σου, να καταλάβεις τα μηνύματα τους και να τα διαχειριστείς με περισσότερη επίγνωση και αυτοέλεγχο. Για περισσότερες πρακτικές συμβουλές, μπορείς να παρακολουθήσεις το βίντεο μου «Understanding Anger» στο κανάλι μου στο YouTube, The Neural Rewire with Annie.

Όταν αποφασίσεις να μιλήσεις για την κατάσταση στη δουλειά, επικεντρώσου στη συμπεριφορά και όχι στην επίθεση προς οποιοδήποτε άτομο.

Αντί να πεις:

«Ποτέ δεν ακούς και συνέχεια με υπονομεύεις»,

μπορείς να πεις:

«Όταν αλλάζουν οι οδηγίες, αφού έχω ήδη ολοκληρώσει τη δουλειά, χάνω χρόνο και επηρεάζεται η παραγωγικότητά μου. Θα μπορούσαμε στο μέλλον να επιβεβαιώνουμε τις αλλαγές από πριν με email;»

Αν ένας συνάδελφος σε διακόπτει, πες:

«Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που λέω και μετά θα ακούσω και τη δική σου άποψη».

Αν κάποιος παίρνει τα εύσημα για τη δουλειά σου, κράτησε στοιχεία για τη δική σου συνεισφορά και συζήτησε το θέμα ιδιωτικά με το κατάλληλο άτομο.

Το να είσαι επαγγελματίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι παθητικός. Μπορείς να είσαι ήρεμος και σταθερός ταυτόχρονα. Στην πραγματικότητα, ένα όριο που εκφράζεται ήρεμα και με σαφήνεια είναι συχνά πιο δυνατό από μια θυμωμένη κατηγορία, επειδή κρατά τη συζήτηση επικεντρωμένη στη συμπεριφορά και στη λύση.

Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να κρατάς σημειώσεις για τα περιστατικά που επαναλαμβάνονται, γράφοντας ημερομηνίες, οδηγίες, email και πιθανούς μάρτυρες. Αν η συμπεριφορά συνεχιστεί, μπορείς να μιλήσεις στον προϊστάμενό σου ή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα και όχι γενικά παράπονα. Αν ο προϊστάμενός σου είναι μέρος της κατάστασης, ακολούθησε τις επίσημες διαδικασίες που ισχύουν στον χώρο εργασίας σου.

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Τέλος, προσπάθησε να μην παίρνεις κάθε εργάσιμη μέρα μαζί σου στο σπίτι. Βρες έναν απλό τρόπο να αφήνεις τη δουλειά πίσω σου πριν επιστρέψεις στην προσωπική σου ζωή. Περπάτησε στη φύση, ασκήσου, κάνε ένα ντους, άλλαξε ρούχα, γράψε τι συνέβη ή αφιέρωσε λίγα λεπτά στην αναπνοή σου πριν μπεις στον προσωπικό σου χώρο. Θύμισε στον εαυτό σου:

«Η δουλειά ήταν ένα μέρος της μέρας μου. Δεν χρειάζεται να γίνει και η υπόλοιπη μου μέρα».

Δεν μπορείς πάντα να ελέγξεις τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω σου, τις αποφάσεις του προϊσταμένου σου ή τις προκλήσεις που εμφανίζονται μέσα στην εργάσιμη σου μέρα. Αυτά μπορεί να βρίσκονται έξω από τον έλεγχό σου. Αυτό που παραμένει μέσα στον έλεγχό σου είναι η στάση που επιλέγεις να κρατήσεις και ο τρόπος με τον οποίο θα τα διαχειριστείς.

Η πρώτη σου αντίδραση μπορεί να είναι αυτόματη. Ο θυμός μπορεί να εμφανιστεί πριν προλάβεις να σκεφτείς. Μόλις, όμως, καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα σου, μπορείς να επιλέξεις πώς θα το διαχειριστείς. Μπορείς να σταματήσεις για λίγο, να πάρεις μια ανάσα, να εξετάσεις την ιστορία που δημιουργείται στο μυαλό σου και να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη συνέχεια. Αυτή η μικρή παύση δημιουργεί έναν χώρο ανάμεσα σε αυτό που συνέβη και στον τρόπο που θα αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον χώρο βρίσκεται η επιλογή.

Όσο περισσότερη επίγνωση αποκτάς, τόσο περισσότερες επιλογές αρχίζεις να βλέπεις. Μπορείς να επιλέξεις να μιλήσεις ήρεμα, να βάλεις ένα όριο, να ζητήσεις διευκρινίσεις, να καταγράψεις τι συνέβη, να απομακρυνθείς προσωρινά ή να αποφασίσεις ότι το θέμα δεν αξίζει να το κουβαλάς μαζί σου. Σπάνια υπάρχει μόνο ένας τρόπος διαχείρισης. Και σπάνια υπάρχει λόγος να κουβαλούμε οτιδήποτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η επόμενη επιλογή σου μπορεί να μην αλλάξει αμέσως ολόκληρο τον χώρο εργασίας σου, αλλά μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της συζήτησης, το υπόλοιπο της ημέρας σου και, σταδιακά, την επαγγελματική σου ζωή. Και το πιο σημαντικό το πως εσύ νιώθεις μέσα σου. Και αν αντιδράσεις με έναν τρόπο που αργότερα μετανιώσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι απέτυχες. Θα έχεις, όμως, την ευκαιρία την επόμενη φορά να επιλέξεις μια διαφορετική διαχείριση.

Ο θυμός μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα, αλλά η επίγνωση, σου επιτρέπει να αποφασίσεις εσύ, αν θα τον αφήσεις να καταλάβει ολόκληρο το δωμάτιο.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες, ή μέσω του καινούργιου της καναλιού στο YouTube, The Neural Rewire with Annie, να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στις εφημερίδες Ο Φιλελεύθερος και In-Cyprus(στα Αγγλικά) στη στήλη Life Coach. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

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Άννη Παττίχη

TransformNow Coaching Academy

Προπονήτρια Ζωής

ΜΑ Κλινική Ψυχολογία

Υπνοθεραπεύτρια

annie.pattichi@gmail.com

Tel: 99468260

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