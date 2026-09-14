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Δύο νεαρά αδέλφια στην Καλιφόρνια αναγνωρίζονται ως ήρωες, αφού έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να απομακρύνουν ηλικιωμένους από οίκο ευγηρίας που είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Ο 20χρονος Άλεξ Μπαζινιάν και ο 15χρονος αδελφός του, Νάρεκ, βρίσκονταν κοντά στο σπίτι τους στο Γκλέντεϊλ όταν, περίπου στις 4:45 το απόγευμα της Παρασκευής, αντιλήφθηκαν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν από το κτίριο στην περιοχή της Mountain Street.

Ο Άλεξ έτρεξε αμέσως προς το σημείο για να δει τι είχε συμβεί.

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«Βγήκα έξω και κοιτούσα προς την κεντρική πόρτα, όταν είδα μια νοσηλεύτρια να βρίσκεται έξω και να φωνάζει για βοήθεια», περιέγραψε.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και ο 15χρονος Νάρεκ. Τα δύο αδέλφια κατάλαβαν γρήγορα ότι μέσα στο φλεγόμενο κτίριο υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να βγουν μόνοι τους.

Ο Νάρεκ προσπάθησε αρχικά να χρησιμοποιήσει ένα λάστιχο για να περιορίσει τις φλόγες, όμως η φωτιά εξαπλωνόταν γρήγορα και οι εκκλήσεις για βοήθεια από το εσωτερικό γίνονταν όλο και πιο έντονες.

Πριν ακόμη φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα δύο αδέλφια πήραν την απόφαση να μπουν στο κτίριο.

«Μπαίνω σε ένα μεγάλο δωμάτιο και βλέπω όλους αυτούς τους ηλικιωμένους στο πάτωμα, με καθετήρες», είπε ο Άλεξ.

«Κάποιοι είχαν τραυματιστεί και είχαν αίματα στα πόδια τους. Αρχίσαμε απλώς να τους βγάζουμε έναν έναν», πρόσθεσε.



Οκτώ εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, οκτώ άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στη μονάδα, ανάμεσά τους δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες προσπαθούσαν ήδη να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους καθώς οι φλόγες πλησίαζαν.

Οι δύο αδελφοί, μαζί με δύο ακόμη γείτονες που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν τελικά να μεταφέρουν έξι ηλικιωμένους στην αυλή και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο πριν φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Άλεξ ανέφερε ότι λίγες μόλις στιγμές αφότου έβγαλε τον τελευταίο άνθρωπο από το κτίριο, άκουσε μια ισχυρή έκρηξη.

Ο 15χρονος Νάρεκ περιέγραψε σκηνές χάους στο εσωτερικό.

«Κοιτούσα γύρω μου και έβλεπα τις φλόγες να ανεβαίνουν και να έρχονται προς το μέρος μου», είπε.

«Προσπαθούσα να τους βγάλω όλους όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Υπήρχε καπνός παντού. Σχεδόν δεν μπορούσα να δω τίποτα».



Τέθηκε υπό έλεγχο, επτά ελαφρά τραυματίες

Η Πυροσβεστική του Γκλέντεϊλ κατάφερε τελικά να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή εξαπλωθεί στα γειτονικά σπίτια.

Συνολικά επτά άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται. Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής του Γκλέντεϊλ, υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να εξερράγη φιάλη οξυγόνου, προκαλώντας μερική κατάρρευση του κτιρίου.

Παρά τον κίνδυνο, ο Άλεξ είπε ότι δεν σκέφτηκε ιδιαίτερα πριν τρέξει προς το φλεγόμενο κτίριο.

«Είναι αυτό το ένστικτο που έχεις όταν βλέπεις ανθρώπους να χρειάζονται βοήθεια και θέλεις να κάνεις κάτι», είπε.

«Δεν σκέφτεσαι πραγματικά ποιος είναι. Εδώ έχουμε μια πολύ δεμένη κοινότητα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 15χρονος αδελφός του.

«Αν δεις ποτέ κάποιον να χρειάζεται βοήθεια, πρέπει πάντα να προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς», είπε.

Η επέμβαση των δύο αδελφών, πριν ακόμη φτάσουν οι πυροσβέστες, αποδείχθηκε καθοριστική. Μέσα σε λίγα λεπτά και ενώ οι φλόγες έκλειναν τον δρόμο διαφυγής, κατάφεραν να απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το κτίριο και να αποτρέψουν μια πολύ μεγαλύτερη τραγωδία.

protothema.gr