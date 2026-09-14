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Αντισυνταγματικό έκρινε το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο τον νόμο που επιβάλλει φορολόγηση στο εφάπαξ των δικαστών μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε πως το Σύνταγμα δεν προβλέπει μεταβολή των δικαιωμάτων των δικαστών μετά τον διορισμό τους για σκοπούς ανεξαρτησίας τους, γι’ αυτό και ακύρωσε την απόφαση της Γενικής Λογίστριας για μείωση του εφάπαξ κατά 8,5 χιλιάδες ευρώ.

Η έφεση καταχωρήθηκε από δικαστή του Οικογενειακού Δικαστηρίου η οποία αφυπηρέτησε το 2016. Είχε υπηρετήσει στη θέση αυτή από 15/11/2002. Κατά την αφυπηρέτησή της, τής αποδόθηκαν τα συνταξιοδοτικά της ωφελήματα, μεταξύ των οποίων και το εφάπαξ ποσό ως φιλοδώρημα, υπολογισμένο βάσει των ετών υπηρεσίας της. Η εφεσίβλητη διαπίστωσε πως το ποσό του εφάπαξ φιλοδωρήματος ήταν μειωμένο κατά €8.587,07 σε σχέση με το ποσό που ανέμενε, έχοντας υπόψη της τις νομοθετικές διατάξεις οι οποίες ίσχυαν κατά τον διορισμό της.

Μέρος του ποσού του εφάπαξ φιλοδωρήματος φορολογήθηκε βάσει του άρθρου 8 του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012, (Ν. 216(Ι)/2012) το οποίο προέβλεψε την φορολόγηση του εφάπαξ φιλοδωρήματος, το οποίο είχε κερδηθεί λόγω υπηρεσίας από την 1/1/2013 και μετά.

Η εφεσίβλητη καταχώρησε αρχικά προσφυγή, προσβάλλοντας τη νομιμότητα της απόφασης αυτής, με κύριο λόγο ακυρώσεως ότι το ρηθέν άρθρο 8 του Ν.216(Ι)/2012 ήταν αντισυνταγματικό, ως παραβιάζον το Άρθρο 158(3) του Συντάγματος. Η προσφυγή έγινε δεκτή και η επίδικη σε αυτήν διοικητική πράξη ακυρώθηκε. Αποφασίστηκε πρωτόδικα, πως το άρθρο 8 του Νόμου προσέκρουε στις διατάξεις του Άρθρου 158(3) του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο: «Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού, δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς δι’ αυτόν μετά τον διορισμό αυτού».

Μετά την απόφαση αυτή, ασκήθηκε έφεση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο από τη Γενική Λογίστρια. Τρεις δικαστές του Συνταγματικό αποφάνθηκε πως «είναι φανερό πως το εφάπαξ ποσό που θα δικαιούτο η εφεσείουσα να της αποδοθεί δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερο από αυτό που όριζαν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατά το διορισμό της. Με το επίμαχο άρθρο 8 του Ν.216(Ι)/2012, οριζόταν πως αυτό θα φορολογείτο, με αποτέλεσμα να έχει εισπράξει το ποσό του εφάπαξ φιλοδωρήματός της μειωμένο, λόγω της υπολογισθείσας αποκοπής από την νομοθετημένη μετά τον διορισμό της φορολόγηση.

Όπως κατέληξαν οι τρεις δικαστές, ο νομοθέτης δύναται μεν να προβλέψει με νόμο τους όρους υπηρεσίας των δικαστών, όμως αυτοί δεν μπορούν να μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο γι’ αυτούς μετά τον διορισμό τους.