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Στους 78.433 εργαζομένους ανήλθε η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αυξημένη κατά 1.119 άτομα ή 1,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης καταγράφηκε στις Τοπικές Αρχές, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της απασχόλησης στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Από το σύνολο των εργαζομένων, 73.284 απασχολούνταν στη Γενική Κυβέρνηση και 5.149 σε εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση.

Η απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση κατανεμόταν ως εξής:

Κατηγορία Εργαζόμενοι Κρατικοί υπάλληλοι 55.372 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 11.314 Τοπικές Αρχές 6.598

Οι Τοπικές Αρχές οδήγησαν την ετήσια αύξηση

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1.009 άτομα ή 1,4%. Στην Κεντρική Κυβέρνηση προστέθηκαν 293 εργαζόμενοι, αύξηση 0,4%, ενώ στις Τοπικές Αρχές η αύξηση έφθασε τα 716 άτομα ή 12,2%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η μεταβολή στις Τοπικές Αρχές οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ΕΟΑ, όπου η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 416 άτομα ή 39,1%.

Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που ελέγχονται από την Κυβέρνηση καταγράφηκε ετήσια αύξηση κατά 110 εργαζομένους ή 2,2%.

Μικρή μεταβολή σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο

Σε τριμηνιαία βάση, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 45 άτομα ή 0,1%.

Στη Γενική Κυβέρνηση καταγράφηκε αύξηση κατά 48 εργαζομένους ή 0,1%. Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 144 άτομα ή 0,2%, ενώ στις Τοπικές Αρχές αυξήθηκε κατά 192 άτομα ή 3%.

Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που ελέγχονται από την Κυβέρνηση σημειώθηκε μείωση κατά τρία άτομα ή 0,1%.