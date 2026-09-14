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Ανατράπηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο η απόφαση του Εφόρου Εκλογής για τις δημοτικές εκλογές του 2016 με την οποία επιβλήθηκε σε σειρά υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, πρόστιμο €500 γιατί καθυστέρησαν στο να υποβάλουν έκθεση εξόδων.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η σχετική πρόνοια στη νομοθεσία που προέβλεπε αυτή την υποχρέωση ήταν κακογραμμένη, δεν ήταν εύκολα κατανοητή γι’ αυτό και το 2019 τροποποιήθηκε.

Οι εφεσείοντες ήταν υποφήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε διαφόρους δήμους της Επαρχίας Λευκωσίας, για τις δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2016. Ο Έφορος Εκλογής για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, επικαλούμενος την καθυστερημένη, εκ μέρους των εφεσειόντων, υποβολή της έκθεσης των εκλογικών τους εξόδων, επέβαλε σε αυτούς χρηματικό πρόστιμο ύψους €500 πλέον €50 για κάθε επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης.

Οι εφεσείοντες ενημερώθηκαν για την επιβολή προστίμου με γραπτή ειδοποίηση. Διαμαρτυρήθηκαν, επικαλούμενοι διαφόρους λόγους. Ο Έφορος ζήτησε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία κατά πόσο είχε διακριτική ευχέρεια να χειριστεί, με βάση τον ισχύοντα νόμο, την κάθε υπόθεση, «κατά περίπτωση» και να λάβει υπόψη του τις προσωπικές συνθήκες των υποψηφίων και τους λόγους που επικαλέστηκαν για την καθυστέρηση στην υποβολή της εν λόγω έκθεσης. Αργότερα τους ενημέρωσε στη βάση γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ότι δεν μπορούσε να εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ενώ είχε γίνει επαναϋπολογισμός των οφειλομένων ποσών και αυτά μειώθηκαν κατά €100, για κάθε υποψήφιο.

Οι εφεσείοντες αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της πιο πάνω απόφασης, καταχωρώντας προσφυγή. Το Διοικητικό Δικαστήριο, απέρριψε την προσφυγή, γι’ αυτό και κατέθεσαν έφεση. Οι τρεις δικαστές συμφώνησαν με τη θέση ότι η διατύπωση της πρόνοιας του άρθρου 31(1) του Νόμου 111/85, από νομοτεχνικής άποψης, στην έκταση που αφορά τα έξοδα εκλογών, είναι κακή.

«Σε μια δημοκρατική πολιτεία είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τί ακριβώς επιτρέπεται και τί απαγορεύεται από το δίκαιο, ώστε να προσαρμόζουν σε αυτό τη συμπεριφορά τους. Επρόκειτο για ένα ζήτημα το οποίο κατέστη περίπλοκο, όχι λόγω της φύσης του αλλά λόγω κακονομίας, με αποτέλεσμα ο επηρεαζόμενος πολίτης να μην ήταν σε θέση να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του. Το Δικαστήριο κάνει τέλος αναφορά και στο Άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 19 Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι μόνο ο νόμος μπορεί να καθορίσει ένα έγκλημα και να προβλέψει για μια τιμωρία, nullum crimen, nulla poena sine lege», που αποτελεί μια από τις εκφάνσεις της αρχής της ασφάλειας δικαίου.