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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ενώ κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του θα συναντηθεί με τον ΓΓ των ΗΕ, με την προσωπική του απεσταλμένη, καθώς και με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων και επικεφαλής Οργανισμών και πολυεθνικών εταιρειών. Θα έχει, επίσης, επαφές με εκπροσώπους της κυπριακής ομογένειας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αρχίσει τις επαφές του το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου με συνάντηση, με τους επικεφαλής των ομογενειακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια του οποίου θα τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ανάμεσα σε άλλα, στις 21 Σεπτεμβρίου, στη 1.15μμ (ώρα Νέας Υόρκης) θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄, ενώ το απόγευμα θα συμμετάσχει σε Σύνοδο που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Antonio Costa και τον Πρωθυπουργό του Καναδά κ. Mark Carney, με θέμα την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και την ευημερία.

Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα παραστεί στην έναρξη της Ολομέλειας της Συνόδου κατά την οποίαν ο ΓΓ των ΗΕ θα παρουσιάσει την Έκθεση Πεπραγμένων του, ενώ το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Προεδρο του Τμήματος Βασικών Περιουσιακών Στοιχείων και Αναδυόμενων Χωρών (base assets and emerging countries) της Chevron κ. Javier la Rosa.

Στις 6μμ (ώρα Νέας Υόρκης), της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 12.30μμ (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ.

Αργότερα, θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Υψηλού Επιπέδου που συγκαλεί ο ΓΓ ΟΗΕ με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, κατά την οποία θα προβεί σε Παρέμβαση, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil κ. John Ardill.

Το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθήσει σε πρόγευμα εργασίας που διοργανώνουν οι Antenna Group και Atlantic Council, με θέμα την «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Στις 10.55πμ (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ κ. Antonio Guterres, στο Γραφείο του ΓΓ, στο κτήριο των ΗΕ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στις 25 Σεπτεμβρίου το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Han Zheng, και στη συνέχεια με εκπροσώπους του ΑJC.

Προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει σε δείπνο που διοργανώνουν προς τιμή του οι κυπριακές ομογενειακές οργανώσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τον Διαπραγματευτή κ. Μενέλαο Μενελάου, θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου.