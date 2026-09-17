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Στα όριά της η ευρωπαϊκή παραγωγή πατάτας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού συρρικνώνουν τη φετινή σοδειά.

Σύμφωνα με ανάλυση της Energy and Climate Intelligence Unit τα συμπεράσματα της οποία δημοσιεύει το Bloomberg σήμερα, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού αναμένεται να μειώσουν την παραγωγή πατάτας στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους.

Με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών, η απώλεια αυτή θα μπορούσε να κοστίσει στους αγρότες περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε και από τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, καθώς πέρυσι η υπερπαραγωγή είχε οδηγήσει σε σημαντικό πλεόνασμα πατάτας.

«Κανείς δεν γλίτωσε από τον καύσωνα αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Γιαν Βαν Λούχεν, ιδιοκτήτης της Bruwier Potatoes, δυτικά των Βρυξελλών. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα ”τέλεια καταιγίδα”, με σημαντικά μικρότερη έκταση καλλιέργειας, η οποία συμπίπτει με ιστορικά χαμηλές αποδόσεις, που οφείλονται στην ξηρασία και, κυρίως, στη ζέστη».

Κατακόρυφη άνοδος των τιμών

Οι αποδόσεις των καλλιεργειών έχουν μειωθεί σημαντικά: κατά 21% στο Βέλγιο, 13% στη Γαλλία και 10% στη Γερμανία.

Η πίεση έχει ήδη περάσει στην αγορά. Στη γερμανική αγορά πατάτας για μεταποίηση, οι τιμές έχουν αυξηθεί 16 φορές από τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 240 ευρώ ανά τόνο. Αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τους καταναλωτές, οι συνέπειες μπορεί σύντομα να φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με μικρότερες πατάτες για ψήσιμο, πιο κοντές τηγανητές πατάτες και τελικά υψηλότερες τιμές.

Europe is set for one of its smallest ever potato harvests after a succession of heat waves and lingering drought battered the water-hungry staple https://t.co/AwBtnVF2YP September 17, 2026

Μικρότερες πατάτες, πιο κοντές τηγανητές

Η παρατεταμένη ξηρασία επηρεάζει ιδιαίτερα το μέγεθος των πατατών, καθώς το φυτό χρειάζεται άφθονο νερό για να αναπτυχθεί και να αποκτήσει όγκο. Οι επεξεργαστές και τα εστιατόρια προτιμούν συνήθως πατάτες μήκους άνω των 50 χιλιοστών, προκειμένου να παράγουν μεγαλύτερες τηγανητές.

Στο Βέλγιο, ωστόσο, εκτιμάται ότι μόλις η μισή σοδειά θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

«Το μέγεθος των πατατών θα είναι πολύ μικρό αυτή τη σεζόν», δήλωσε ο Βαν Λούχεν, προσθέτοντας: «Οι κοντές τηγανητές και οι μικρές πατάτες έχουν εξίσου καλή γεύση με τις μακριές τηγανητές και τις μεγάλες πατάτες.»

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για την ευρωπαϊκή γεωργία. Η παραγωγή σιτηρών στην Ευρώπη αναμένεται επίσης να καταγράψει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση εδώ και δεκαετίες, ενώ ο πόλεμος στη Μαύρη Θάλασσα επηρεάζει έναν κρίσιμο διάδρομο μεταφοράς σιτηρών και ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει το κόστος των εισροών.

Ο οικονομολόγος της ING Τάις Γκάιερ σημείωσε ότι οι εξελίξεις συσσωρεύονται, αναφέροντας το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη επιθέσεων σε λιμάνια και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. «Όμως, από όλα αυτά, τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μακράν τα πιο ορατά και απτά για τους καταναλωτές. Μην θεωρείτε δεδομένες τις σταθερές τιμές για τα καθημερινά προϊόντα.»

Η φετινή εικόνα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την περσινή υπερπαραγωγή, όταν ορισμένοι παραγωγοί έφτασαν στο σημείο να χαρίζουν πατάτες. Φέτος, όμως, «θα υπάρχουν λιγότερες πατάτες μετά τη συγκομιδή», δήλωσε ο Σκοτ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος της GB Potatoes, προειδοποιώντας ότι «η σοδειά βρίσκεται υπό σημαντική πίεση».

iefimerida.gr