Επιδότηση από το κράτος προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ζημιές που υπέστησαν το 2025, από τον καύσωνα, τον παγετό και την ανομβρία ζητούν οι πατατοπαραγωγοί και ταυτόχρονα ζητούν ποσότητες νερού για να ποτίζουν τις φυτείες τους το βράδυ, όταν επικρατούν συνθήκες παγετού, όπως δήλωσεο Αντρέας Κάρυος, Πρόεδρος του Σωματείου των Οργανωμένων Πατατοπαραγωγών, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε λίγες μέρες θα ζητήσουν συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου για να καθοριστεί συνάντηση με τους τεχνοκράτες του Υπουργείου.

Ο κ. Κάρυος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «τις τελευταίες μέρες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Γεωργίας να δώσει ποσότητα νερού για να ποτίζουν τις νύχτες οι παραγωγοί που είχαν μεγάλες πατάτες προκειμένου να μην καούν (από τον παγετό)».

«Ωστόσο επειδή υπάρχει έλλειψη νερού μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να δοθεί νερό στους πατατοπαραγωγούς» είπε.

Πρόσθεσε ότι «ζητούμε από το κράτος, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω και της ανομβρίας, σε περίπτωση που τους υπόλοιπους μήνες υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες παγετού, να δουν το θέμα της παραχώρησης νερού στους πατατοπαραγωγούς πολύ σοβαρά, ούτως ώστε να γλιτώσουν αρκετές φυτείες από τον παγετό για τα βράδια που θα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κάρυος ανέφερε πως «την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε δηλώσεις της ήταν ξεκάθαρη στο θέμα του νερού, λέγοντας ότι οι γεωργοί, δηλαδή οι θερμοκηπιούχοι και οι δενδρώδεις καλλιέργειες και οι μπανάνες, θα πάρουν νερό μείον 30%, σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο έχουμε ειδοποιηθεί πως οι ανοιχτές καλλιέργειες αλλά και η πατατοκαλλιέργεια που δεν πήραν πέρσι νερό, ούτε μισό τόνο, δεν θα πάρουν ούτε φέτος» είπε.

Σε ερώτηση για την επιδότηση από το κράτος της πατατοκαλλιέργειας η οποία υπέστη πέρσι ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών, ο κ. Κάρυος απάντησε πως «το 2025 ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές που είχαμε λόγω του παγετού, του καύσωνα, της ανομβρίας και της ξηρασίας, με αποτέλεσμα το κόστος να ανέλθει στα ύψη για τους παραγωγούς. Εδώ και οκτώ περίπου μήνες η τιμή των πατατών στην Κύπρο είναι ικανοποιητική για τους καταναλωτές αλλά όχι για τους παραγωγούς».

Ωστόσο, συνέχισε, «για να μπορέσουμε να παράξουμε πατάτες, να κρατήσουμε τις εξαγωγές που έχουμε σε διάφορες χώρες αλλά και να ικανοποιήσουμε τους Κύπριους καταναλωτές, θα πρέπει να έχουμε αρωγό το κράτος αφού οι παραγωγοί δεν μπορούν να αντέξουν μόνοι τους το αυξημένο κόστος που δημιουργήθηκε στις καλλιέργειες τους από τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών».

Εξήγησε πως «το κράτος είχε δώσει επιδότηση στους πατατοπαραγωγούς για το 2024 και μερικώς είχαν καλύψει το αυξημένο κόστος. Αναμένουμε να συζητήσουμε φέτος, το ύψος της χορηγίας που θα δοθεί από την κυβέρνηση, για να καλύψουμε το χαμένο εισόδημα και το αυξημένο κόστος που είχαμε το 2025».

Αυτό σημείωσε «είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα προκειμένου να κρατηθούμε στο επάγγελμα και να συνεχίσουμε την εργασία μας. Γι’αυτό το θέμα είχαμε τον περασμένο Οκτώβριο συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με την οποία είχαμε συνεννοηθεί τον Δεκέμβριο όταν τελείωναν οι Λειτουργοί του Υπουργείου τα στοιχεία που συγκέντρωναν για τις ζημιές, να πραγματοποιηθεί άλλη συνάντηση ώστε να συμφωνηθεί το ύψος της επιδότησης για το 2025».

Όπως είπε ο κ. Κάρυος, «δυστυχώς από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα δεν είχαμε ενημέρωση και καμία ειδοποίηση για συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί το θέμα. Το θέμα της επιδότησης μπορεί να συμφωνηθεί μόνο με διάλογο, αφού οι Λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας δεν μπορούν να αποφασίσουν από μόνοι τους για το χαμένο εισόδημα και το αυξημένο κόστος που είχαν οι πατατοπαραγωγοί».

Σε ερώτηση τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να συναντηθούν με την Υπουργό Γεωργίας, ο κ. Κάρυος απάντησε πως «θα επικοινωνήσουμε με την Δρ Παναγιώτου εντός των ημερών για να καθοριστεί συνάντηση για διαβούλευση και με τους τεχνοκράτες του Υπουργείου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την επιδότηση των πατατοπαραγωγών».

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος των πατατοπαραγωγών απάντησε πως «τα τελευταία δύο χρόνια δεν φτάνουν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές πατάτες, επειδή δεν υπάρχουν αρκετές ποσότητες για να ικανοποιήσουν τον πληθυσμό ενώ δεν γίνεται εισαγωγή τους από την Τουρκία, Ωστόσο γίνεται εισαγωγή πατατών από άλλες χώρες της Ευρώπης, στις οποίες το κόστος είναι πολύ χαμηλό επειδή διαθέτουν αρκετό νερό».

Ταυτόχρονα σημείωσε «παρά το γεγονός ότι οι κυπριακές πατάτες που τροφοδοτούν ξενοδοχεία και υπεραγορές έχουν ψηλό κόστος, εντούτοις αφαιρείται από τους παραγωγούς το δικαίωμα να έχουν τιμές με τις οποίες να καλυφθούν τα έξοδα τους».

Όσον αφορά το κόστος των πατατών, ο κ. Κάρυος είπε πως «η τιμή που πωλούνται είναι σταθερή εδώ και οκτώ μήνες».

«Ωστόσο έγινε αλλαγή από την παλαιά στη νέα εσοδεία και αυξήθηκε λίγο η τιμή στις φρέσκες πατάτες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «υπήρχε πληθώρα πατατών από την παλαιά εσοδεία και ο καταναλωτής που ήθελε, προμηθευόταν από τη νέα εσοδεία σε πιο ψηλή τιμή».

