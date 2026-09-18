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Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, υποδεχόμενοι μια κόρη.

Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός της υποδέχτηκαν την κόρη τους, Ρόουζ Μπιν Πολάνσκι, στις 9 Ιουνίου. Σύμφωνα με το TMZ, η κόρη της τραγουδίστριας και του 42χρονου επιχειρηματία γεννήθηκε στο Λος Άντζελες.

Lady Gaga, 40, and fiance Michael Polansky welcomed their first child via surrogate https://t.co/6hYznFJf8p September 18, 2026

Ο λόγος για τον οποίο το ζευγάρι επέλεξε την παρένθετη μητρότητα δεν έχει γίνει γνωστός. Η Lady Gaga έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τη μάχη της με την ινομυαλγία, μια πάθηση που προκαλεί έντονο πόνο και εξάντληση. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Gaga: Five Foot Two», το 2017, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τον χρόνιο πόνο που αντιμετωπίζει εξαιτίας της πάθησης, ενώ σε συνέντευξή της το 2020 είχε δηλώσει ότι ένιωθε «πόνο από την κορυφή ως τα νύχια».

Αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail έδειξαν την ποπ σταρ να φτάνει στο Λος Άντζελες με ιδιωτικό αεροσκάφος την Κυριακή, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο.

Η είδηση ότι η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι έγιναν γονείς κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν αποκαλύφθηκε ότι η τραγουδίστρια είχε αποσυρθεί μυστηριωδώς από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετούς μήνες.

Το Page Six είχε δημοσιεύσει πρώτο την είδηση, μαζί με φωτογραφίες του ζευγαριού με τη νεογέννητη κόρη τους. Η Lady και ο Πολάνσκι είναι μαζί από το 2019 και αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του 2024.

protothema.gr