Στα χέρια των γυναικών υπαξιωματικών – πρώην εθελοντριών υπαξιωματικών, βρίσκεται από προχθές η πρόταση του υπουργείου Άμυνας για αποζημίωση, προς αποκατάσταση της διάκρισης στην οποία υφίστανται για χρόνια στην εργασία λόγω φύλου.

Το σχέδιο αποζημίωσης αφορά στις 573 δικαιούχους γυναίκες υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, εκ των οποίων οι 376 είναι εν ενεργεία και οι 197 βρίσκονται εκτός υπηρεσίας αφού έχουν ήδη αφυπηρετήσει. Το γενικό συνολικό ποσό που προβλέπει το σχέδιο αποζημίωσης εκτιμάται από το ΥΠΑΜ στα €34.796.000. Ωστόσο, φαίνεται πως εκ πρώτης όψεως το σχέδιο δεν ικανοποιεί όλες τις επηρεαζόμενες, κυρίως όσον αφορά στο γεγονός πως δεν υπάρχει μέριμνα για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Επίσης, προβληματίζει το γεγονός ότι η εν λόγω πρόταση παρ’ όλο που ανακοινώθηκε στις επηρεαζόμενες υπαξιωματικούς φαίνεται να μην είναι δεσμευτική. Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο εξασφάλισε ο «Φ», προβλέπονται τα εξής:

>> 1η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών, έτος πρόσληψης: 1990, έτος μονιμοποίησης: 1997/ 2001, χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 5 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €25.000. Αριθμός δικαιούχων 61, με συνολικό ποσό: €1.525.000.

>> 2η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών με έτος πρόσληψης: 1990 και έτος μονιμοποίησης 1997/ 2001. Χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 5 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €25.000.Αριθμός δικαιούχων: 76 με συνολικό ποσό: €1.900.000.

>> 3η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών με έτος πρόσληψης: 1991 Έτος μονιμοποίησης: 2001. Χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 8 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €52.000. Αριθμός δικαιούχων: 90. Συνολικό Ποσό: €4.680.000.

>> 4η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών με έτος πρόσληψης: 1992 και έτος μονιμοποίησης το 2003. Χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 9 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €63.000. Αριθμός δικαιούχων: 47. Συνολικό ποσό: €2.961.000.

>> 5η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών με έτος πρόσληψης: 1993 και έτος μονιμοποίησης 2005. Χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 10 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €75.000. Αριθμός δικαιούχων: 56. Συνολικό Ποσό: €4.200.000.

>> 6η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών με έτος πρόσληψης: 1995 και έτος μονιμοποίησης: 2008/ 2017. Χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 11 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €82.500. Αριθμός δικαιούχων: 53. Συνολικό Ποσό: €4.372.500.

>> 7η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών με έτος πρόσληψης το 1997 και έτος μονιμοποίησης το 2009/ 2010. Χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 10–11 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €75.000 – €82.500. Αριθμός δικαιούχων: 139. Συνολικό ποσό: €10.590.000.

>> 8η Σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών με έτος πρόσληψης: 2003/ 2004 και έτος μονιμοποίησης το 2017/ 2018. Χρόνια αποζημίωσης/ καθυστέρησης: 11–12 έτη. Αποζημίωση ανά άτομο: €82.500 – €90.000. Αριθμός Δικαιούχων: 51. Συνολικό Ποσό: €4.567.500

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το σχέδιο αποτελεί δίκαιο και ισορροπημένο μέτρο αποκατάστασης και λαμβάνει υπόψη προηγούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των γυναικών υπαξιωματικών.

Σύμφωνα με δήλωση στον «Φ» του δικηγόρου Γεώργιου Πασιά, ο οποίος εκπροσωπεί γυναίκες μόνιμες υπαξιωματικούς, που διετέλεσαν εθελόντριες υπαξιωματικοί της 5ης, 6ης και 7ης σειράς, η αναγνώριση της αδιαμφισβήτητης διάκρισης που υπέστηκαν οι παραπονούμενες, χωρίς την πλήρη αποκατάσταση των συνεπειών της, δεν συνιστά δικαιοσύνη, αλλά διαιώνιση της αδικίας.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε διαπιστωθεί από την Επίτροπο Διοικήσεως, οι γυναίκες υπαξιωματικοί που διετέλεσαν με τον θεσμό των εθελοντριών στην Εθνική Φρουρά, είναι «θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου, τόσο στην πρόσβαση στην εργασία όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη». Οι άνδρες συνάδελφοί τους, που είχαν προσληφθεί την ίδια χρονική περίοδο, μονιμοποιήθηκαν άμεσα και η ανέλιξή τους ήταν πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με τις γυναίκες, ακόμα και όταν κάποιες εξ αυτών διέθεταν περισσότερα τυπικά προσόντα και προηγούντο σε αρχαιότητα.

Η μόνη «παραχώρηση» που έκανε το υπουργείο Άμυνας μέχρι σήμερα ήταν η αναβάθμιση των επηρεαζόμενων γυναικών υπαξιωματικών σε υψηλότερη μισθοδοτική βαθμίδα, εντός της ίδιας κλίμακας. Χωρίς, δηλαδή, να μεσολαβήσει προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Αυτή η «παραχώρηση» αφορούσε αρχικώς μόνο τις υπαξιωματικούς της 5ης, 6ης και 7ης σειράς. Για τις γυναίκες της 8ης σειράς, το υπουργείο Άμυνας δεν είχε κάνει καμία πρόταση, θεωρώντας ότι «δεν είχαν υποστεί καμία ζημία από τη διάκριση με βάση το φύλο». Το Υπουργείο εκτιμούσε ότι αν γινόταν δεκτή η πρότασή του, θα επιβαρυνόταν το κράτος με €450.000 ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, ότι οι γυναίκες που θα αφυπηρετήσουν με το υφιστάμενο καθεστώς, θα πάρουν ως σύνταξη €700, ενώ οι άνδρες συνάδελφοί τους που προσλήφθηκαν την ίδια περίοδο θα πάρουν €1.700.