Ο πρώτος Κύπριος σπουδαστής που θα φοιτήσει σε Ανώτατη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε σήμερα, τη διαβεβαίωσή του, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο σπουδαστής Λεωνίδας Φεραίος, εξασφάλισε θέση στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ, United States Naval Academy (USNA), επίτευγμα το οποίο χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ανοίγει τον δρόμο και για άλλους νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία σε ανώτατες στρατιωτικές ακαδημίες του εξωτερικού.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, δρ Γεώργιος Κουτσίδης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και ο Στρατιωτικός Ακόλουθος Άμυνας και εκπρόσωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Κύπρο.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Άμυνας συνεχάρη τον σπουδαστή για την επιτυχία του, σημειώνοντας ότι αποτελεί τον πρώτο Κύπριο που εξασφάλισε θέση στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ. Παράλληλα, ανέφερε ότι το επίτευγμα αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για περισσότερους νέους στο μέλλον.

Ο Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε επίσης τη στρατηγική σημασία της διαρκώς ενισχυόμενης συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στο κοινό όραμα για σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας συνεχάρη τον σπουδαστή και εξήρε τον ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, καθώς και τη συνδρομή του ΥΠΑΝ στη διαδικασία επιλογής.