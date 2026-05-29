Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, στη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της Blue Origin.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξερράγη ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων («hotfire test») που πραγματοποιούνταν ενόψει προγραμματισμένης εκτόξευσης. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον πύραυλο να εκρήγνυται, με τις φλόγες να τυλίγουν τις γύρω εγκαταστάσεις.

BREAKING: Blue Origin's New Glenn rocket explodes on launch pad in Cape Canaveral, Florida pic.twitter.com/FbcxMqJ2b1 — World Source News (@Worldsource24) May 29, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Origin ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής «παρουσιάστηκε ανωμαλία», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το προσωπικό έχει εντοπιστεί και είναι ασφαλές. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2000 από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του συμβάντος.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Μπρέβαρντ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, ενώ η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη ανακοίνωσε ότι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με την εταιρεία για τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας της έκρηξης.

Ο διοικητής της ΝASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαρακτήρισε το περιστατικό υπενθύμιση των δυσκολιών που συνοδεύουν την ανάπτυξη νέων διαστημικών συστημάτων.

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων βαρέος φορτίου είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να υποστηρίξουμε μια πλήρη έρευνα, να αξιολογήσουμε τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις αποστολές και να επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις», ανέφερε.

We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more. May 29, 2026

Τζεφ Μπέζος: «Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές»

Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn.

Όπως ανέφερε είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει γνώση του περιστατικού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη δοκιμή δεν πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που απαιτούσαν αδειοδότηση από την υπηρεσία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην εναέρια κυκλοφορία.

Πηγή: AFP, ertnews.gr, Πρώτο θέμα