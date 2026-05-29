Στιγμές αγωνίας έζησαν οκτώ άνθρωποι στο Τέξας, όταν το roller coaster στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε ξαφνικά σε μεγάλο ύψος, αφήνοντάς τους εγκλωβισμένους στον αέρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε λούνα παρκ στο Γκάλβεστον του Τέξας, όταν το roller coaster σταμάτησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα οι οκτώ επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες οργάνωσαν επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των ανθρώπων. Οι διασώστες κατέβαζαν τους εγκλωβισμένους έναν-έναν σε ειδικό καλάθι ανύψωσης και στη συνέχεια τους συνόδευαν με ασφάλεια στο έδαφος.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ωστόσο οι επιβάτες βίωσαν αρκετά λεπτά έντονης αγωνίας, παραμένοντας ακινητοποιημένοι πολλά μέτρα πάνω από το έδαφος.
Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής τι προκάλεσε τη βλάβη που οδήγησε στην ακινητοποίηση του roller coaster.