Με απόφαση 205 σελίδων, το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε την Πέμπτη (28/05) και τους έξι κατηγορούμενους, τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες, από τις 34 συνολικά κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, μετά από νομική μάχη έξι χρόνων. Και τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα είναι Ελληνοκύπριοι και οι δύο εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο.

Οι κατηγορίες αφορούσαν συνομωσία, κλοπή ποσού 3.250,000 δολαρίων, πλαστογραφία εγγράφων, θέτοντας πλαστά έγγραφα σε κυκλοφορία και τήρηση ψευδών λογαριασμών.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αντιμετώπισε 26 μάρτυρες κατηγορίας που παρουσίασε στο Δικαστήριο η Κατηγορούσα Αρχή. Τελικά, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η μαρτυρία τους δεν ήταν ικανοποιητική για να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες εναντίον των κατηγορουμένων. Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο δεν αποδέχτηκε τους λόγους που η Κατηγορούσα Αρχή δεν παρουσίασε στο Δικαστήριο πρόσωπα τα οποία μπορούσαν να το διαφωτίσουν με τη μαρτυρία τους. Επί τούτου το Δικαστήριο αποδέχθηκε τις θέσεις της υπεράσπισης η οποία είχε εγείρει αυτό το θέμα ως νομικό σημείο.

Για τους Κατηγορούμενους 1, 2, 4 και 5 εμφανίστηκε το Δικηγορικό γραφείο Χρίστου Μ. Τριανταφυλλίδη μαζί με το Δικηγορικό γραφείο Στυλιανού Ν. Χριστοφόρου. Για τον Κατηγορούμενο 3 το Δικηγορικό Γραφείο Στέλιου Αυγουστή και δια τον Κατηγορούμενο 4 το Δικηγορικό Γραφείο του Ηλία Στεφάνου.