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Μαζικά φεύγουν από την Κύπρο πολυεθνικές αμερικανικών συμφερόντων λόγω της τροποποίησης του νόμου για την επιβολή ελάχιστου επίπεδου φορολογίας σε πολυεθνικές που αφορά τον Πυλώνα 2.

Η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή ελάχιστου πραγματικού συντελεστή φορολογίας 15% σε οντότητες που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων ή σε εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας, με ετήσια έσοδα πέραν των €750 εκατ. Ο νόμος αναθεωρείται καθώς η Κομισιόν δεν ικανοποιήθηκε από τη νομοθεσία που ενέκρινε η Δημοκρατία τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία προβλέπε την επιβολή συμπληρωτικού εγχώριου φόρου, ως αυτοτελούς εταιρικού φόρου.

Το νέο νομοσχέδιο για συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, το οποίο συζητήθηκε τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής ενδεδειγμένου εγχώριου συμπληρωματικού φόρου (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT), με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Εκ μέρους του ΣΕΛΚ, ο Ευτύχιος Ευτυχίου, πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος αποχώρησης των πολυεθνικών αμερικανικών συμφερόντων από την Κύπρο και μετεγκατάστασή τους στη Μάλτα, στην Ελβετία, στην Σιγκαπούρη και στο Χονκ Κονγκ, όπου εφαρμόζουν πιο χαμηλούς φόρους.

Συνολικά, στην Κύπρο δραστηριοποιούνται 60 τέτοιες εταιρείες, εκ των οποίων οι 30-40 επιχειρήσεις είναι αμερικανικών συμφερόντων, οι οποίες αφήνουν φόρους €150 εκατ. Είπε ακόμα πως ήδη δέκα επιχειρήσεις έχουν αποχωρήσει από την Κύπρο ενώ άλλες τέτοιες επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων έχουν δώσει λίστα στα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία με τις εταιρείες που θα φύγουν από το νησί.

Σύμφωνα με τον κ. Ευτυχίου, η συνεισφορά των αμερικανικών εταιρείων στην κυπριακή οικονομία ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, σε αντίθεση με πολυεθνικές άλλων χωρών, που η συνεισφορά τους είναι μερικά εκατομμύρια. Ανέφερε παράλληλα πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επιλέξουν δικαιοδοσίες με πιο χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, όπως είναι η Μάλτα και οι βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από τον συγκεκριμένο φόρο για περίοδο έξι ετών, δηλαδή μέχρι τέλος 2029.

Όπως είπε, σε περίπτωση έγκρισης του νομοσχεδίου η Κύπρος θα βρεθεί στην τελευταία θέση για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ενώ θα καταστραφεί ένας τομέας ο οποίος χρειάστηκε 18 χρόνια για να ενισχυθεί. Μάλιστα, ο ΣΕΛΚ προχώρησε σε εισηγήσεις για να μειωθούν στο 50% οι επιπτώσεις.

Μονόδρομος η συμμόρφωση

Υπουργείο Οικονομικών, Νομική Υπηρεσία αλλά και Έφορος Φορολογίας ανάφεραν στη Βουλή πως είναι μονόδρομος η έγκριση και εφαρμογή του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως η χώρα δεν θα πρέπει να ρισκάρει. Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, η Νάγια Συμεωνίδου τόνισε πως θα ήταν καταστροφική για την Κύπρο η μη συμμόρφωση της, τονίζοντας πως κατά τις προηγούμενες συζητήσεις δεν υπήρχε επιλογή για την Κύπρο.

Είπε, δε, πως στόχος της ΕΕ και του ΟΟΣΑ είναι να πληρώνουν ελάχιστη φορολογία 15% οι εταιρείες πολυεθνικών ομίλων Παράλληλα, σημείωσε πως Μάλτα και βαλτικές χώρες όταν εκπνεύσει η εξαίρεση τους, τέλος του 2028, θα ενταχθούν στον ενδεδειγμένο φόρο, ενώ η Κύπρος μετά την περίοδο των 3 ετών εφαρμογής της νομοθεσίας θα σταματήσει να την εφαρμόζει. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη φορολογία εκπνέει σε τρία χρόνια.

Έφορος: Δεν θα είναι τόσο μεγάλη η ζημία

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, ανέφερε πως εάν δεν εγκριθεί το νομοσχέδιο δεν θα επηρεαστούν μόνο οι πολυεθνικές αμερικανικών συμφερόντων αλλά όλες οι εταιρείες. Όπως είπε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αρχίσει διαδικασία παράβασης από την ΕΕ, θα επιβληθούν κυρώσεις στη Δημοκρατία, ενώ δεν θα αναγνωρίζεται το κυπριακό καθεστώς του ΟΟΣΑ και τρίτες δικαιοδοσίες με κίνδυνο τη διπλή φορολόγηση επηρεαζόμενων ομίλων.

Είπε, επίσης, πως υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, μπορεί να χαθούν, κατά την έκφραση του, οι Αμερικανοί αλλά θα κερδίσει η Δημοκρατία από τις άλλες πολυεθνικές. Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας λέχθηκε πως οι Βρυξέλλες διαπίστωσαν πως η νομοθεσία του 2024 καταστρατηγούσε την φιλοσοφία του Πυλώνα 2, ενώ ήταν ασύμβατη και με τον επιθετικό σχεδιασμό.