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Το Ιράν φέρεται να αξιοποίησε το δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post το Σάββατο (28/11), το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε για δύο περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Starlink, τις οποίες η ομάδα του συνέδεσε με στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις της Washington Post δεν περιορίζονται στην ιρανική πλευρά. Ο Μασκ ενημερώθηκε επίσης ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν το Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink, σε επιθέσεις με drones-καμικάζι, κάνοντας χρήση ενός οικονομικότερου συνδρομητικού προγράμματος που προορίζεται για χερσαίες επιχειρήσεις.

Στο μικροσκόπιο η χρήση του Starlink σε πολεμικές συγκρούσεις

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ιράν έχουν φέρει στο προσκήνιο σειρά ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου της SpaceX σε εμπόλεμες ζώνες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο βαθμός ελέγχου που ασκεί η αμερικανική κυβέρνηση στη χρήση της υπηρεσίας, η αξιοποίησή της για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και η παράνομη πρόσβαση στο δίκτυο από πλευρές που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Παρότι το Starlink δεν διαθέτει επίσημη άδεια λειτουργίας στο Ιράν, ο Έλον Μασκ έχει επιβεβαιώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή στη χώρα.

Οι ιρανικές αρχές έχουν επανειλημμένα προχωρήσει σε διακοπές της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περιόδους εσωτερικής αναταραχής, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, μετά τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις η αμερικανική κυβέρνηση εισήγαγε κρυφά στο Ιράν χιλιάδες τερματικά Starlink.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί αυστηρό έλεγχο στην πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 με τα συντονισμένα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

protothema.gr