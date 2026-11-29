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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας και για περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής, επενδυτικής, τεχνολογικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τους Κύπριους της διασποράς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επαφές σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη και το πρόγραμμα της επίσκεψης αποτυπώνει με σαφήνεια τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και τη συνεχή προσπάθεια της να τοποθετήσει την Κύπρο στον πυρήνα των εξελίξεων που διαμορφώνουν την οικονομία του αύριο. Περιλαμβάνει επαφές με διεθνώς κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, βιοτεχνολογίας και ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και με επενδυτικούς ομίλους.

Ο Πρόεδρος θα επισκεφθεί, επίσης, ορισμένα από τα πλέον καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν οι Κύπριοι της διασποράς, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας.

Η φετινή αποστολή αποτελεί την επόμενη φάση μιας μεθοδικής και συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2025. Οι επαφές εκείνης της επίσκεψης μετουσιώθηκαν σε στρατηγικές συνεργασίες και σε δραστηριοποίηση στη χώρα μας από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Plug and Play, η Tenstorrent, η NVIDIA, η Amazon και το Πανεπιστήμιο Columbia. Πρόκειται για αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική διπλωματία της Κυβέρνησης έχει σχέδιο, συνέχεια και φέρνει αποτελέσματα. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι η Κύπρος αποτελεί πλέον αξιόπιστο εταίρο στο διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.

Η αναβαθμισμένη διεθνής θέση της χώρας μας στηρίζεται σε στέρεες βάσεις. Η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη. Η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, για πρώτη φορά από το 2008, ενώ το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, κάτω από το 50%. Όλοι οι μεγάλοι Οίκοι Αξιολόγησης κατατάσσουν, για πρώτη φορά από το 2011, την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στην Κατηγορία Α, στοιχείο που αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία της χώρας, αλλά και κρίσιμο κριτήριο για κάθε σοβαρό επενδυτή. Στις παρούσες μακροοικονομικές συνθήκες, η προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβάλλει στον στόχο της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και για ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά στον τόπο της.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με στελέχη της OpenAI, εταιρείας που βρίσκεται στην πρωτοπορία της παγκόσμιας εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ElevenLabs, μίας από τις πλέον καταξιωμένες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, που δραστηριοποιείται διεθνώς σε εξειδικευμένες εφαρμογές. Οι επαφές αυτές εντάσσονται στη στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης να καταστήσει την Κύπρο ενεργό συμμέτοχο, και όχι απλό παρατηρητή, στην τεχνολογική μετάβαση που αναδιαμορφώνει την παγκόσμια οικονομία.

Στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με στελέχη της AcuraStem, αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες για νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Στο επενδυτικό σκέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο που διοργανώνει ο Invest Cyprus σε συνεργασία με τους Financial Times, όπου θα παρουσιάσει την Κύπρο ως σταθερό, ευρωπαϊκό και ανταγωνιστικό προορισμό επενδύσεων. Θα συναντηθεί με τη Cerberus Global Investments, που εντάσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους ιδιωτικών επενδύσεων, όπως επίσης με τον συνιδρυτή του Founder Institute, διεθνούς δικτύου που στηρίζει ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει, ακόμη, επαφές με την Kraken και την Coinbase, δύο από τις κορυφαίες πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν η ανώτατη εκπαίδευση και η έρευνα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Columbia, ένα από τα πλέον ιστορικά και καταξιωμένα ερευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ, το Northeastern University, που ξεχωρίζει για τη σύζευξη της ακαδημαϊκής γνώσης με την επαγγελματική εμπειρία, το Olin College of Engineering, ένα από τα πλέον πρωτοποριακά ιδρύματα στην εκπαίδευση μηχανικών και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT), σημείο αναφοράς διεθνώς για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Ο Πρόεδρος θα συμμετάσχει επίσης σε εκδήλωση στο Council on Foreign Relations, ένα από τα πλέον επιδραστικά ινστιτούτα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, όπου θα αναδείξει τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην ευρύτερη περιοχή. Θα πραγματοποιήσει, επίσης, συνάντηση με τον κ. Μάικλ Μπλούμπεργκ, πρώην Δήμαρχο της Νέας Υόρκης και ιδρυτή του ομώνυμου διεθνούς ομίλου ενημέρωσης.

Κατά την παραμονή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της διεθνούς προβολής της χώρας, θα παραχωρήσει συνεντεύξεις σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, όπως το CNN και το Bloomberg.

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων βρίσκονται οι Κύπριοι της διασποράς. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus», συνοδευόμενος από κυπριακές επιχειρήσεις. Μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις στο Λονδίνο και στο Μπέρμιγχαμ, η κυβερνητική πρωτοβουλία για τον επαναπατρισμό ταλέντων μεταφέρεται πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από την έναρξή της το 2025, η πρωτοβουλία έχει φέρει συγκεκριμένα παραδοτέα. Εκατοντάδες επαγγελματίες, Κύπριοι του εξωτερικού, έχουν, ήδη, εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν και να εργαστούν στην πατρίδα μας. Η ανταπόκριση τους αποδεικνύει την προοπτική και τις δυνατότητες μιας χώρας που αναβαθμίζεται και προοδεύει δυναμικά, αξιοποιώντας το ανθρώπινό της δυναμικό.

Στη Βοστώνη, ο Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην εκδήλωση του δικτύου «CY Catalyst». Το δίκτυο γεννήθηκε μέσα από τις επαφές του Προέδρου στο Σαν Φρανσίσκο κατά την επίσκεψή του τον Απρίλιο του 2025. Σε σύντομο χρόνο εξελίχθηκε σε ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στους Κύπριους της διασποράς και στο οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου. Η γνώση, η εμπειρία και οι δεσμοί που έχουν οικοδομήσει οι Κύπριοι της διασποράς αποτελούν εθνικό κεφάλαιο, το οποίο η Κυβέρνηση αξιοποιεί στη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε τη χώρα μας. Ο Πρόεδρος θα έχει, επίσης, συναντήσεις με Κύπριους επιστήμονες και επιχειρηματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Βοστώνη.

Με σχέδιο, συνέπεια και αποτελέσματα, η Κυβέρνηση συνεχίζει να μετατρέπει την αναβαθμισμένη διεθνή θέση της χώρας σε απτά οφέλη για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού και υπηρεσιακοί παράγοντες.