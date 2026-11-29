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Του Ανδρέα Θεοφάνους*

Για χρόνια τώρα, το υπόδειγμα της ΕΕ δίδει τεράστια σημασία στον ρόλο των αγορών, παρά το γεγονός ότι αυτές αρκετές φορές έχουν οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, υπήρχε η φιλοσοφία της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η πολιτική αυτή διαφοροποιήθηκε όχι για να αντιμετωπισθούν κοινωνικά ζητήματα αλλά για να ενθαρρυνθεί η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Το υπόδειγμα υποβαθμίζει επίσης τον ρόλο του κράτους – ούτε δίδει την απαιτούμενη σημασία στον στρατηγικό, κοινωνικό και επιδιαιτητικό του ρόλο.

Επιπρόσθετα, όλα αυτά τα χρόνια καταβλήθηκε και η προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση. Υπήρχαν όμως προειδοποιήσεις ότι η εφαρμογή της πολιτικής αυτής, όπως είχε σχεδιασθεί, θα οδηγούσε σε σοβαρά κοινωνικοοικομικά προβλήματα.

Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα επηρεάσθηκε σοβαρά και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Αρχικά είχαν υποτιμηθεί οι επιπτώσεις του πολέμου και των κυρώσεων για την ίδια την Ένωση. Μεταξύ άλλων, στη σημερινή συγκυρία όλες σχεδόν οι χώρες της Ένωσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Γερμανία οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης είναι πολύ χαμηλοί, ενώ στη Γαλλία το δημόσιο χρέος αυξάνεται. Ως εκ τούτου, ολοένα και περισσότερο ακούγονται φωνές για την ανάγκη διαλόγου με τη Ρωσία.

Εύλογα μπορεί να εγερθεί το ερώτημα ποιες είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ σήμερα. Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι αποφάσεις της ΕΕ επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ιδεολογικούς παράγοντες παρά από τον πραγματισμό.

Ενώ αξιολογούνται βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού υποδείγματος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Έτσι είναι δυνατό μια χώρα να βιώνει θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και μια άλλη να είναι σε ύφεση.

Παραγωγικότητα/ Ανταγωνιστικότητα

Για χρόνια τώρα, η ΕΕ δίνει τεράστια σημασία στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Τα ζητήματα αυτά, όμως, δεν έχουν αξιολογηθεί ολοκληρωμένα.

Η μείωση των πραγματικών μισθών θεωρείτο ουσιαστικής σημασίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, αγνοούντο οι παρενέργειες αυτής της πολιτικής.

Ιδιαίτερη σημασία θα έπρεπε να δοθεί στην άνοδο των τιμών της ενέργειας και τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καθώς και για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του. Επαναλαμβάνω ότι και στο πεδίο αυτό υπερίσχυσαν ιδεολογικοί παράγοντες έναντι του πραγματισμού.

Άλλοι στόχοι

Αναμφίβολα θα έπρεπε να είχε δοθεί περισσότερη σημασία στην κοινωνική συνοχή. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η ανισότητα μεταξύ χωρών και σχεδόνμέσα σε κάθε χώρα. Θα ήταν θετική εξέλιξη εάν υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες, καθώς και μεγαλύτερη κινητικότητα. Θα ήταν επίσης επιθυμητό να υπήρχαν πολιτικές που να στήριζαν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Υιοθετήθηκε επίσης μια πολιτική η οποία ενθαρρύνει τα εξοπλιστικά προγράμματα (ReArm Europe). Προφανώς οι πραγματικότητες αυτές επηρεάζουν τα πολιτικά δεδομένα στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, λαμβάνουν χώρα μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, που αναπόφευκτα επηρεάζουν το γίγνεσθαι της κάθε χώρας. Στον τομέα αυτό, που περιλαμβάνει και τον τομέα της τεχνιτής νοημοσύνης, η ΕΕ είναι πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η περίπτωση της Κύπρου

Η κάθε χώρα, ενώ επηρεάζεται από το ευρύτερο υπόδειγμα της ΕΕ, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Τα τελευταία χρόνια διάφοροι Οίκοι Αξιολόγησης δίνουν θετικές συστάσεις για την κυπριακή οικονομία, επιβραβεύοντας τους δημοσιονομικούς και άλλους μακροοικονομικούς δείκτες. Όμως, πίσω από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και άλλα δεδομένα, τα οποία εν πολλοίς διαφοροποιούν τη συνολική εικόνα.

Ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών συμπιέζονται οι πραγματικοί μισθοί. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας των πολιτών.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στο δημογραφικό. Ο δείκτης γονιμότητας παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 1,3 – κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης του πληθυσμού (2,1). Ταυτόχρονα, παρατηρείται μείωση τόσο των γάμων όσο και των γεννήσεων. Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα. Προϋποθέτει ένα σταθερό και βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, καλύτερες προοπτικές για τους νέους και ουσιαστική στήριξη του θεσμού της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στους νέους να παραμένουν στην Κύπρο και να προγραμματίζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα σοβαρό χάσμα μεταξύ των όρων απασχόλησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν έχει αντιμετωπισθεί από καμία κυβέρνηση. Πέραν τούτου, η κοινωνική κινητικότητα είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενθάρρυνση μιας ισοζυγισμένης ανάπτυξης. Μια τέτοια εξέλιξη έχει ασφαλώς προεκτάσεις και για τη βαρύτητα του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας.

Στο παρελθόν ήταν εφικτό για τους νέους να προσβλέπουν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη κάποια στιγμή. Σήμερα ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίςκαταστεί όνειρο απατηλό. Η αγορά αυτή έχει επηρεασθεί από την αγορά γης και άλλων ακινήτων από ξένους. Υπογραμμίζεται ότι ξένα κεφάλαια έχουν αγοράσει σημαντικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας – σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τράπεζες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογούνται συστηματικά το κόστος και η ποιότητα σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η δημόσια διοίκηση και οι τράπεζες. Στο τραπεζικό πεδίο έχει προ πολλού παρατηρηθεί ότι το κόστος υπηρεσιών έχει αυξηθεί ενώ η ποιότητα έχει μειωθεί.

Αναμφίβολα, τόσο στην Κύπρο όσο και την ΕΕ επείγει η αλλαγή υποδείγματος.

Ένα άλλο ζήτημα ειδικά για την Κύπρο που πρέπει να τεθεί είναι το περιεχόμενο μιας διευθέτησης του Κυπριακού. Εξ ορισμού, το Σύνταγμα και το πολιτικό σύστημα μιας χώρας επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση μιας χώρας, η οποία με τη σειρά της ασκεί σημαντική επίδραση στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Και όμως αυτά τα δεδομένα δεν λαμβάνονται επαρκώς υπ’ όψιν στις συνομιλίες για την επίτευξη μιας διευθέτησης για το Κυπριακό.

Συμπεράσματα – Να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ πολιτικής και οικονομίας

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ πολιτικής και οικονομίας. Εξ ορισμού πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν οικονομικά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι στην ΕΕ αυτό το δεδομένο δεν λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν ή έχει υποβαθμισθεί το τελευταίο καιρό.

Η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο υπόδειγμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της. Υπογραμμίζεται ότι και η κάθε χώρα πρέπει να προχωρήσει ανάλογα.

Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην περίπτωση αυτή, ένα από τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι η απαγόρευση πώλησης γης σε ξένους. Αντί για πωλήσεις είναι δυνατό να γίνονται ρυθμίσεις με leasing για μια εύλογη περίοδο – π.χ. 49 έτη. Είναι επίσης σημαντικό να επαναξιολογηθούν οι προτεραιότητες των ανθρώπων και της κοινωνίας.

Η αλλαγή υποδείγματος δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις ή στη βελτίωση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να λαμβάνει υπ’ όψιν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο ισοζυγισμένης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στην αγορά εργασίας. Η ευελιξία μπορεί να διευκολύνει την προσαρμογή των οικονομιών, όμως η υπερβολική εξάρτηση από τη συγκράτηση των μισθών και τις επισφαλείς μορφές απασχόλησης ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Η διαρκής πίεση στους μισθούς επηρεάζει αρνητικά την αγοραστική δύναμη, αποδυναμώνει την εσωτερική ζήτηση και ενισχύει την κοινωνική ανασφάλεια. Τα ζητήματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις. Η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να οικοδομηθεί εις βάρος της κοινωνικής συνοχής. Αντίθετα, πρέπει να στηρίζεται στην παραγωγικότητα, στην καινοτομία, στις ίσες ευκαιρίες και στη δημιουργία ενός σταθερού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Τέλος, στην ιδιαίτερη περίπτωση της Κύπρου, θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά οι οικονομικές προεκτάσεις μιας ενδεχόμενης διευθέτησης του Κυπριακού. Ένας βασικός στόχος είναι η αναζήτηση ενός μοντέλου το οποίο να μην αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Κύπρου.

Το πολιτικό πλαίσιο

Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί το υφιστάμενο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα σε σχέση με την οικονομία, την Ουκρανία, τα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και τα ατομικά δικαιώματα. Με το ίδιο σκεπτικό, θα πρέπει να εξετασθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία.

Το πλαίσιο των σχέσεων αναπόφευκτα επηρεάζει διάφορα κοινωνικά, οικονομικά αλλά και πολιτικά δεδομένα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η επιδίωξη αυτονομίας στην άμυνα έχει τις δικές της προεκτάσεις. Με το ίδιο σκεπτικό, η κλιμάκωση του ανταγωνισμού με τη Ρωσία, καθώς και η πράσινη μετάβαση, αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα.

* Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.