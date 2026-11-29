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… βλέπουμε να παίζεται μια παράσταση, ή καλύτερα μια επιθεώρηση χαριτωμένη, που στο τέλος δεν αφήνει κανέναν στενοχωρημένο. Όλο και κάποιοι θα δώσουν, όλο και κάποιοι θα λάβουν.

Για οφίτσια μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε. Τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις που θα εφαρμόζονται και θα δουλευτούν. Από λόγια του αέρα και προτάσεις έωλες μπουχτίσαμε.

Στοχοπροσήλωσηχρειάζεται. Σταθερή επιμονή, συγκέντρωση και συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

Σοβαρή συνεργασία είναι το ζητούμενο. Όχι αλισβερίσι. Αξιόλογοι άνθρωποι υπάρχουν. Ό,τι λένε, να έχει νόημα και περιεχόμενο.

Σε κάθε προεκλογική περίοδο, αναδύεται η λέξη «λύση». Είτε αυτή αφορά οικονομικά προβλήματα, στέγαση που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ενός νοικοκυριού, επιμονή στο να ενωθεί ο τόπος μας παρά να βλέπουμε να εμπεδώνεται κάθε μέρα το διαχωριστικό οδόφραγμα που θα «λέει» εσείς από εκεί, εμείς από εδώ.

Παρακολουθώ αυτές τις μέρες τις κινήσεις και απόψεις του ΕΛΑΜ – του ακροδεξιού κόμματος που γλυκάθηκε με την απότομη και μεγάλη άνοδο της αλήστου μνήμης Χρυσής Αυγής.

Ακούω και διαβάζω ότι δεν αποκλείεται να δώσει χείρα βοηθείας στον Νίκο Χριστοδουλίδη προκειμένου να παραμείνει Πρόεδρος. Τον θεωρεί επιτυχημένο; Τι ανταλλάγματα θα ζητήσει; Ποιο αρρωστημένο μυαλό αποφάσισε ότι «μπορεί και αυτό να γίνει».

Από την άλλη, το ΔΗΚΟ, που ειλικρινά δυσκολεύομαι να καταλάβω ποια ιδεολογία έχει, Είναι, άραγε, ικανοποιημένο από το να λέγεται κεντρώο και όχι ακραίο κόμμα;

Ο περισσότερος κόσμος πάντως, το έχει ως «τροφοδότη λογαριασμό» για να μην μπλέξουμε!

Πως θα ενωθεί, τάχα, ο τόπος μας; Μας φτάνει που μπήκαμε στην ΕΕ πρόωρα και χωρίς σαφείς όρους; Την έχουμε «ενεργοποιήσει» όπως τότε που ο μακαρίτης ο Γιάννος Κρανιδιώτης έλεγε ότι για να γίνει γάμος, πρέπει δύο ψυχές να ενωθούν. Εύκολο δεν είναι. Και διαζύγιο οριστικό, «εμείς που δα, τσαι σεις ‘πο τσεί», …., το θέλουμε;

Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, ξέρω. Από την στιγμή που ο Τούρκος εισέβαλε στο νησί μας και το λεηλάτησε, δύσκολα φεύγει. Και φαίνεται πως έτσι θα μείνει. Όμως, υπάρχει, άραγε, τρόπος η πρωτοβουλία να έρθει από τη δική μας πλευρά;

Όσοι πραγματικοί ηγέτες, όπως ο Νέλσον Μαντέλα, δεν δέχτηκαν ποτέ τον διαχωρισμό και έκαναν σημαία τους την αξιοπρέπεια και την θυσία, έδειξαν τουλάχιστον ότι διαπραγματεύσεις με κατακτητές πρέπει να έχεις κότσια, τεράστια πολιτική ικανότητα, και φίλους που θα σε πιστέψουν και βοηθήσουν.