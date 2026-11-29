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Λίγο περισσότερο από μία δεκαετία μετά την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος το 2013 και τον υποβιβασμό στην κατηγορία της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (Selective Default), η Κυπριακή Δημοκρατία διανύει την πιο σταθερή οικονομική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της.

Με την αναβάθμισή της στη βαθμίδα «Α» από τον οίκο Fitch Ratings στις αρχές Νοεμβρίου 2026 και την τελευταία επιβεβαίωση της βαθμίδας «A3» από τον οίκο Moody’s (20 Νοεμβρίου 2026), η Κύπρος έχει πλέον εδραιωθεί στον σκληρό πυρήνα των αξιόπιστων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι η μικρή κυπριακή οικονομία όχι μόνο άφησε οριστικά πίσω της τις χώρες με τις οποίες μοιράστηκε την περιπέτεια των μνημονίων -όπως η Ελλάδα- αλλά πλέον ξεπερνά σε πιστοληπτική ικανότητα παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, όπως η Ιταλία, ενώ ανταγωνίζεται χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Η μεγάλη εικόνα της Ευρωζώνης των 21 μελών (μετά και την ένταξη της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 2026) αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή συσχετισμών. Ενώ ο ευρωπαϊκός Βορράς (Γερμανία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) παραμένει στην κορυφή του «AAA», η Κύπρος έχει αναδειχθεί στη «χρυσή μεσαία τάξη» της Ευρωζώνης, ξεπερνώντας χώρες με πολλαπλάσιο οικονομικό εκτόπισμα.

Τα «αγκάθια» και οι προειδοποιήσεις

Παρά το κλίμα ευφορίας, οι οίκοι αξιολόγησης δεν παραλείπουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για συγκεκριμένες ευπάθειες που εμποδίζουν (προς το παρόν) μια περαιτέρω άνοδο προς το «AA».

Να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που προβληματίζουν τους αναλυτές των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

• Γεωπολιτική έκθεση: Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ευάλωτη στις αναταράξεις της Μέσης Ανατολής. Η κρίση στην περιοχή επηρέασε προσωρινά τις τουριστικές ροές και αύξησε το ενεργειακό κόστος, ωθώντας τον πληθωρισμό σε ψηλότερα επίπεδα.

• Ανελαστικές δαπάνες και ΑΤΑ (Δημόσιο μισθολόγιο): Ο οίκος Moody’s (στην έκθεσή του στις 20 Νοεμβρίου 2026) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επαναφορά και παγίωση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθώς και για το αυξανόμενο κρατικό μισθολόγιο.

• Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό (κοντά στο -10,3% του ΑΕΠ). Αν και μέρος του ελλείμματος οφείλεται στον επαναπατρισμό κερδών ξένων εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το μέγεθός του καθιστά την οικονομία εξαρτημένη από τις εισροές ξένων κεφαλαίων.

• Ημιτελείς μεταρρυθμίσεις και «κόκκινα» δάνεια εκτός τραπεζών: Όπως τόνισε ο οίκος Moody’s στην έκθεση 20 Νοεμβρίου 2026, το ιδιωτικό χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που διαχειρίζονται οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων εξακολουθούν να βαραίνουν την πραγματική οικονομία.

• Καθυστερήσεις σε έργα υποδομής και πράσινη μετάβαση: Ο οίκος Moody’s καταγράφει καθυστερήσεις στην εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων, καθώς και πιέσεις στις βασικές υποδομές (ενέργεια/ηλεκτρισμός, ύδρευση, στέγαση και μεταφορές). Η αργή υλοποίηση έργων και η καθυστέρηση στην έλευση φθηνότερης/καθαρής ενέργειας κρατούν ψηλά το κόστος παραγωγής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

• Θεσμική αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη: Οι οίκοι Fitch και Moody’s σημειώνουν ότι οι δείκτες διακυβέρνησης της Κύπρου υστερούν ελαφρώς σε σύγκριση με τις ομότιμες χώρες της κατηγορίας «Α». Οι αργοί ρυθμοί στην απονομή της δικαιοσύνης και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις λειτουργούν ανασταλτικά για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων ποιοτικών επενδύσεων.

Τα «όπλα» της Λευκωσίας

Πίσω από το γράμμα των αξιολογήσεων των οίκων αξιολόγησης κρύβονται μακροοικονομικοί δείκτες που εξηγούν γιατί οι αγορές αντιμετωπίζουν πλέον τα κυπριακά ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2026), η κυπριακή οικονομία αναμένεται να τρέξει με ρυθμό ανάπτυξης 3,4% το 2026 — υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Επίσης εντυπωσιακά είναι και άλλα μεγέθη:

1. Κατάρρευση του χρέους: Από το ιστορικό υψηλό του 114% του ΑΕΠ το 2020 (εν μέσω πανδημίας), το κυπριακό δημόσιο χρέος έπεσε κάτω από το όριο του Μάαστριχτ (60%) ήδη από το τέλος του 2025 (52,3%). Για το 2026 εκτιμάται ότι θα κλείσει κοντά στο 46,3% – 48,5% του ΑΕΠ, με προοπτική να υποχωρήσει στο 35,1% έως το 2028.

2. Πρωτογενή και δημοσιονομικά πλεονάσματα: Σε μια περίοδο που μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη παλεύουν με ελλείμματα, η Κύπρος καταγράφει γενικό δημοσιονομικό πλεόνασμα κοντά στο 2,9% του ΑΕΠ για το 2026.

3. Εξυγίανση τραπεζών: Οι κυπριακές τράπεζες έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς τους κάτω από το 2%, διαθέτοντας παράλληλα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και πλεονάζουσα ρευστότητα.

Το στοίχημα του 2027

Για την Κύπρο, η πρόκληση του 2027 δεν είναι πλέον η ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας, αλλά η διατήρησή της. Με τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ -τα οποία η Moody’s δεν έχει ακόμη συνυπολογίσει στα βασικά της σενάρια- η κυπριακή οικονομία κρατά ισχυρά χαρτιά.

Αν η Κυβέρνηση καταφέρει να συγκρατήσει τις πιέσεις για ανελαστικές δαπάνες στο κρατικό μισθολόγιο (ΑΤΑ), η πορεία προς το ανώτερο κλιμάκιο του «Α» παραμένει εύκολη υπόθεση.

Συγκρίσεις

Η σύγκριση της Κύπρου με την Ελλάδα είναι αναπόφευκτη, καθώς οι δύο χώρες βίωσαν παράλληλες κρίσεις χρέους τη δεκαετία του 2010. Παρότι η Ελλάδα πέτυχε τεράστια πρόοδο -ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα και ανεβαίνοντας στο BBB από Fitch και S&P (με τον οίκο Fitch να επισημαίνει μάλιστα ότι το ελληνικό χρέος πέφτει κάτω από το ιταλικό στο τέλος του 2026)- εξακολουθεί να απέχει τρεις βαθμίδες από την Κύπρο.

Ο λόγος έγκειται στο βάρος του παρελθόντος, το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει στο 140,8% του ΑΕΠ (σχεδόν τριπλάσιο του κυπριακού), ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας κινείται γύρω στο 1,8%, έναντι 3,4% της Κύπρου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Η Ιταλία βαθμολογείται στο BBB (Fitch) και Baa3 (Moody’s), βρισκόμενη μόλις ένα με δύο σκαλοπάτια πάνω από την κατηγορία «junk», με χρέος που αγγίζει το 140% του ΑΕΠ.

Ακόμη και η Γαλλία (A+ από Fitch και S&P), η οποία διαθέτει πολλαπλάσια παραγωγική βάση, δέχεται πιέσεις και αρνητικές προοπτικές λόγω των επίμονων ελλειμμάτων και του χρέους της που ξεπερνά το 119%. Αντίθετα, η Κύπρος απολαμβάνει το προνόμιο της ευελιξίας: η διαφοροποίηση της οικονομίας της προς τον τομέα της τεχνολογίας (ICT), τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη ναυτιλία τής επέτρεψε να μειώσει την εξάρτησή της αποκλειστικά από τον τουρισμό.

Η εδραίωση στο κλαμπ του «Α»

Η ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών οίκων μέσα στο φθινόπωρο του 2026 σφραγίζει μια πολυετή πορεία δημοσιονομικής πειθαρχίας. Συγκεκριμένα, το «τοπίο» των αξιολογήσεων για την Κύπρο διαμορφώνεται ως εξής:

• Fitch Ratings: Ο οίκος αναβάθμισε την Κύπρο από «A-» σε «A» με σταθερή προοπτική (6 Νοεμβρίου 2026), επικαλούμενος την ταχύτατη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τα μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα.

• Standard & Poor’s (S&P): Aναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα «A» από «A-», διατηρώντας θετικές προοπτικές (Positive Outlook). Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026

• Moody’s: Επιβεβαίωσε στις 20 Νοεμβρίου 2026 τη βαθμίδα «A3» (αντίστοιχη του A-) με σταθερή προοπτική, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, αλλά διατηρώντας επιφυλάξεις για τις διαρθρωτικές καθυστερήσεις.

• Morningstar DBRS: Eπιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα «A», αναβαθμίζοντας παράλληλα τις προοπτικές σε θετικές (Positive) από σταθερές. Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026.