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Ο Κύπριος πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής μιλά για τη δημιουργία, την αβεβαιότητα, αλλά και τη μουσική ως άσκηση ακρόασης, ενστίκτου και συνεργασίας.

Από τη σκηνή ως πιανίστας, τις οθόνες του Netflix και των videogames μέχρι τον «Τεμπέλη Δράκο» του Γιώργου Χατζηπιερή έχει διαμορφώσει μια πολυσχιδή διαδρομή που δεν χωρά εύκολα σε κατηγορίες. Με σπουδές και επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό, συνδυάζει στην προσωπική του μουσική ταυτότητα την κινηματογραφική γραφή με στοιχεία τζαζ και φανκ. Είτε συνθέτει για μια τηλεοπτική σειρά, είτε ενορχηστρώνει, είτε παίζει ζωντανά, τον Μάριο Τακούσιη τον ενδιαφέρει πρωτίστως να υπηρετεί το συναίσθημα και να αφήνει χώρο στην προσωπικότητα των άλλων μουσικών.

–Πότε και υπό ποιες συνθήκες συνειδητοποίησες ότι η μουσική θα ήταν ο επαγγελματικός σου δρόμος και τρόπος ζωής; Από πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα 12-13. Έπαιζα πιάνο και κατάλαβα ότι είχα κλίση και αποφάσισα να την αξιοποιήσω όσο μπορούσα. Μου άρεσε πολύ, ιδιαίτερα η τζαζ. Γύρω στα 10-11, ήμουν με τον πατέρα μου σ’ ένα ξενοδοχείο κι ένας πιανίστας έπαιζε boogie woogie. Αμέσως είπα: «Αυτός είναι ο ήχος μου!». Του μιλήσαμε και μας είπε ότι έπαιζε τζαζ. Ήμουν τυχερός γιατί γνώρισα έναν Αμερικανό δάσκαλο που δίδασκε στο Εθνικό Ωδείο, τον Βικ Σάλβο. Τότε δεν ασχολούνταν πολλοί μ’ αυτό το είδος στην Κύπρο. Μόλις άρχιζε να αναδεικνύεται η προηγούμενη από τη δική μου γενιά, που πήγε στο εξωτερικό για να σπουδάσει αυτή τη μουσική. Ήταν οι πρώτοι απόφοιτοι του Berklee, όπως ο Άντρος Παπαπαύλου και η Αλέξια.

–Από το σπίτι είχες το πράσινο φως να ακολουθήσεις αυτό που επιθυμούσες; Ναι, βέβαια. Η μητέρα μου είναι μουσικός, ενώ ο πατέρας μου ασχολήθηκε παλαιότερα με τη μουσική κι έπαιζε μπάσο στο συγκρότημα The Aliens. Με στήριξαν σε κάθε μου βήμα. Μετά τις σπουδές στην Αμερική πήγα στη Γαλλία, όπου έμεινα σχεδόν δύο χρόνια, στη Λυών. Μετά τη Γαλλία, θα μπορούσα να επιστρέψω στην Κύπρο, ν’ αρχίσω να παίζω και να διδάσκω, να έχω ένα σταθερό εισόδημα από τα μαθήματα και τις εμφανίσεις και να ζω, υποτίθεται, μια αρκετά άνετη ζωή. Όμως, έπειτα από μια συναυλία με τη φίλη μου Βάκια Σταύρου, αποφάσισα να μετακομίσω στο Λονδίνο και οι γονείς μου ήταν πολύ ενθαρρυντικοί. Είχαν ζήσει στο Λονδίνο και ήταν χαρούμενοι που δεν θα επέστρεφα στην Κύπρο. Στην αρχή έμενα σ’ ένα χάλια διαμέρισμα, στο οποίο έπρεπε να βγάζω τον σωλήνα έξω για να μπορώ να πλένω τα ρούχα. Εκεί ήρθε και με βρήκε η γυναίκα μου, με την οποία είμαστε μαζί πολλά χρόνια.

-Ποια ήταν η μεγαλύτερη προσωπική θυσία που σου ζήτησε η μουσική; Το ότι βρίσκομαι μακριά από οικογένεια και φίλους. Η μουσική απορροφούσε πάντα όλο τον χρόνο και την προσοχή μου. Θυμάμαι, όταν ήμουν 16-17 χρονών, οι φίλοι μου ετοιμάζονταν να πάνε μαθητική εκδρομή στην Ελλάδα για να ξεσαλώσουν, αλλά εγώ προτίμησα να μείνω στην Κύπρο ώστε να παρακολουθήσω το καλοκαίρι ένα σεμινάριο στο Λίβερπουλ- στο LIPA, που μόλις είχε ιδρύσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

–Τι θυμάσαι εντονότερα από τον εαυτό σου ως νεαρό μουσικό; Εκτός από το παίξιμο, μ’ ενδιέφερε ιδιαίτερα η ενορχήστρωση, ήδη από τα 15 μου. Οι γονείς μου μού αγόρασαν ένα αρμόνιο Yamaha, με δυνατότητα ηχογράφησης έως και οκτώ καναλιών. Έτσι άρχισα να πειραματίζομαι μόνος με τις ενορχηστρώσεις. Γενικά, δεν τα πηγαίνω πολύ καλά με την τεχνολογία, αλλά αυτό το όργανο το αξιοποίησα στο έπακρο. Το έχω ακόμη εδώ, στο στούντιο, τιμής ένεκεν. Μ’ αυτό έκανα τα πρώτα μου βήματα ως ενορχηστρωτής και συνθέτης.

-Πόσο εύκολο είναι να ζεις με την αβεβαιότητα ενός επαγγέλματος που εξαρτάται τόσο από την έμπνευση, τις ευκαιρίες και τις συγκυρίες; Οι ευκαιρίες στον χώρο μας είναι δύσκολη υπόθεση. Η αβεβαιότητα τού να μην ξέρεις τι πρότζεκτ θα έχεις σε δύο-τρεις μήνες είναι ψυχοφθόρα. Έχει και τη γοητεία της, αλλά όταν έχεις οικογένεια είναι ζόρι. Θα μπορούσα να γίνω καθηγητής σε σχολείο, αλλά αυτή ήταν η επιλογή μου, με τα καλά και τα στραβά της. Προτίμησα την αβεβαιότητα. Πάντως, δεν βασίζομαι ιδιαίτερα στην έμπνευση. Αυτή την καλώ όταν κάνω κάτι εντελώς προσωπικό. Όταν έχω να παραδώσω μουσική για τηλεοπτική σειρά, δεν μπορώ να περιμένω την έμπνευση να κατέβει. Ο χρόνος τρέχει και οι σκηνοθέτες θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Συνήθως ακολουθώ την πρώτη μελωδία που θα παίξω στο πιάνο. Έτσι έμαθα να δουλεύω. Προσπαθώ να αξιοποιώ και την παραμικρή ιδέα. Για παράδειγμα, για το «Μουσείο της Αθωότητας» μού ζητήθηκε να ετοιμάσω τρία-τέσσερα demo. Ήταν Σεπτέμβριος, πριν από δύο χρόνια. Κάθισα στο πιάνο και η πρώτη μελωδία που έπαιξα έγινε το κύριο μουσικό θέμα της σειράς.

–Πώς θα περιέγραφες σήμερα τη μουσική σου ταυτότητα; Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να την καταλάβω. Είναι ένα μείγμα κινηματογραφικής μουσικής με έντονα στοιχεία τζαζ. Χρησιμοποιώ πολύ τις αρμονίες και τους ρυθμούς της τζαζ και της φανκ. Ακόμη και στις κλασικές ενορχηστρώσεις μου υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.

–Τι αναζητάς όταν ξεκινάς να γράφεις ένα καινούργιο έργο; Να αγγίξω τον θεατή-ακροατή. Αναφέρομαι πάντα στη μουσική του κινηματογράφου. Θέλω να τον κάνω να νιώσει κάθε σκηνή στο 100%. Οι συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής έχουμε την πρόκληση να οδηγήσουμε τον θεατή σ’ έναν άλλο κόσμο. Παίζουμε με τα συναισθήματά του.

–Πώς είσαι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό; Θέτεις τα δικά σου συναισθήματα ως σημείο αναφοράς; Ναι, προσπαθώ κάθε φορά να «γίνομαι» εγώ ο πρωταγωνιστής. Προσπαθώ να ανακαλέσω πότε ένιωσα στη ζωή μου αυτό που βιώνει ο ήρωας. Αν, για παράδειγμα, βιώνει απώλεια, σκαλίζω τα «κάρβουνα» μιας δικής μου απώλειας και προσπαθώ να μεταφέρω το συναίσθημα στη μουσική, υπηρετώντας τον πρωταγωνιστή. Είναι ένα εσωτερικό ταξίδι που απολαμβάνω, γιατί με κάνει να ανακαλώ όσα ένιωθα σε αντίστοιχες στιγμές της δικής μου ζωής.

–Πόσο χώρο αφήνεις στο ένστικτο όταν συνθέτεις; Το ένστικτο ενεργοποιείται κυρίως όταν καλώ μουσικούς να παίξουν τη σύνθεσή μου και αφήνω τον καθένα να βάλει τον δικό του χαρακτήρα. Διαισθάνομαι ποιους χρειάζομαι σε κάθε περίπτωση, ποιος ταιριάζει πού. Είμαι τυχερός γιατί γνωρίζω πολλούς μουσικούς στην Κύπρο. Είναι η στιγμή που δεν έχω τον απόλυτο έλεγχο και επιτρέπω να αναδειχθεί η ομορφιά του άλλου μουσικού. Έτσι γεννιούνται μερικές από τις ωραιότερες εκπλήξεις.

–Ποια μουσική εμπειρία σε έχει καθορίσει περισσότερο; Αντιμετωπίζω κάθε πρότζεκτ ως ευκαιρία για βελτίωση. Αυτό που μου έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσω ήταν όταν ανέλαβα τη μουσική για την πρώτη μου σειρά στο Netflix, το 2021, το «Love 101». Ήταν μια δημοφιλής σειρά οκτώ επεισοδίων, με τεράστιο όγκο δουλειάς: έπρεπε να γράψω σχεδόν τέσσερις με πέντε ώρες μουσικής μέσα σε τέσσερις μήνες. Ήταν μεγάλη εμπειρία και σχολείο. Έμοιαζε με βουνό. Μαθαίνεις να λειτουργείς υπό πίεση και να είσαι παραγωγικός. Η σειρά πήγε πολύ καλά και ακολούθησε δεύτερη σεζόν. Το ύφος της ήταν ένα μείγμα ροκ και φανκ. Αξιοποίησα στο έπακρο τους μουσικούς και το αποτέλεσμα ικανοποίησε τους σκηνοθέτες. Εξίσου σημαντική εμπειρία ήταν οι δουλειές του «Τεμπέλη Δράκου», ως ενορχηστρωτής και παραγωγός στο στούντιο. Όταν ξεκινήσαμε τον πρώτο δίσκο με τον Γιώργο Χατζηπιερή ήμουν 23 χρονών. Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια. Έμαθα πολλά δουλεύοντας με τους ηχολήπτες στα Sierra Studios και απέκτησα σημαντικά εφόδια για τη μετέπειτα πορεία μου.

–Πώς ακούς τον «Τεμπέλη Δράκο» σήμερα; Φρέσκο. Ακόμη και τον πρώτο δίσκο. Στις δουλειές αυτές είχα ως βασικό στόχο να μην επαναλαμβάνω τις ενορχηστρωτικές γραμμές. Κάθε φορά να προκύπτει κάτι καινούργιο. Ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο στο να αντέξουν αυτά τα τραγούδια στον χρόνο και να μεγαλώσουν γενιές παιδιών. Ο Γιώργος έχει μια αγνότητα, καθώς δεν είναι επαγγελματίας μουσικός. Μου άφησε ελευθερία στις ενορχηστρώσεις. Ταιριάξαμε απόλυτα. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή τη συνεργασία.

–Πώς λειτουργείς όταν συνθέτεις για μια σκηνή που έχει ήδη τη δική της δραματουργία; Ακολουθώ τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Καλείσαι να παίξεις με τον διάλογο. Η τέχνη στην κινηματογραφική και τηλεοπτική μουσική είναι να μην ακούγεται. Να την ξεχνάς, να εντάσσεται οργανικά στην αφήγηση. Όταν προσέχεις τη μουσική, σημαίνει ότι ο συνθέτης κάτι δεν έχει κάνει σωστά. Το ζητούμενο είναι ο θεατής να «γλιστρήσει» μέσα στην ιστορία, χωρίς να αντιλαμβάνεται πού αρχίζει και πού τελειώνει η μουσική.

–Τι ισχύει στη μουσική για βιντεοπαιχνίδια; Τεχνικά είναι πολύ διαφορετική. Έχει λιγότερο συναίσθημα, αλλά απευθύνεσαι σε ευρύ κοινό. Μιλάμε για το νούμερο ένα είδος ψυχαγωγίας. Δεν έχω τεράστια εμπειρία στον χώρο. Η μεγαλύτερη δουλειά που έκανα ήταν για το «Need for Speed: Hot Pursuit», το 2010. Ο χώρος των videogames είναι κλειστός και δεν μου δόθηκε άλλη ευκαιρία. Οι παραγωγοί θέλουν συγκεκριμένο ήχο και δεν αφήνουν πολλά περιθώρια προσωπικής έκφρασης. Αυτό προβλέπεται ξεκάθαρα και στο κοντράτο. Ακολουθείς τις γραμμές. Όσο πιο εμπορικό είναι ένα πρότζεκτ τόσο πιο περιορισμένος είσαι. Υπάρχουν, όμως, δύο όψεις. Η απήχηση είναι τεράστια και ξέρεις ότι τη μουσική σου θα την ακούσουν εκατομμύρια άνθρωποι. Σε ποιον δεν αρέσει αυτό; Έχει τη χάρη του και το εμπορικό, όπως έχει τη χάρη του κι ένα έργο που θα παρουσιαστεί σε μια αίθουσα arthouse για εκατό άτομα.

–Τι αποκόμισες από τη συνεργασία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη; Παίζοντας με τον Αλκίνοο ξαναζωντάνεψε, έπειτα από χρόνια, η αγάπη μου να παίζω μπροστά σε κοινό. Είναι κάτι που δίνει τεράστια ώθηση. Νιώθεις την ενέργεια του κόσμου. Όταν αναλαμβάνω ένα πρότζεκτ, για μια σειρά, για παράδειγμα, μου απορροφά όλο τον χρόνο και δεν μπορώ να κάνω συναυλίες. Συνήθως οι συναυλίες με τον Αλκίνοο γίνονται το καλοκαίρι, οπότε προσαρμόζω ανάλογα και εγκαίρως το πρόγραμμά μου. Συναυλιακά, αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση στο Ηρώδειο με τον «Τεμπέλη Δράκο». Το δέος που προκαλεί ο χώρος, σε συνδυασμό με την ενέργεια του κοινού, δημιουργεί ένα από τα πιο παράξενα και όμορφα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει κανείς.

–Πώς διαχειρίζεσαι τη συνάντηση με μουσικούς που διαθέτουν ισχυρή προσωπικότητα και διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα; Η ομάδα πρέπει πάντα να είναι δεμένη. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχει χώρος για εγώ. Ούτε για τον frontman. Είναι και προσωπική επιλογή να συναναστρέφομαι με ανθρώπους με τους οποίους ταιριάζουν τα χνώτα μας. Αλλιώς δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ο καθένας έχει την ταυτότητά του και δικαιούται να εκφράζεται όπως θέλει, πάντα όμως με σεβασμό προς τους υπόλοιπους και προς το αποτέλεσμα.

–Με τον κινηματογραφικό κόσμο ποιου σκηνοθέτη νιώθεις ότι ταιριάζεις; Θα έλεγα τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

INFO O Μάριος Τακούσιης συναντά ξανά απόψε στις 8μ.μ. (επιπλέον παράσταση στις 10μ.μ.), μετά από 9 χρόνια, τον τρομπετίστα Αντρέα Πολυζωγόπουλο στο Ella Music House στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Windcraft Back». Εισιτήρια: more.com

Ελεύθερα, 29.11.2026