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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει επέμβει στον πόλεμο της Υεμένης στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι κατέρριψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της ανατολικής επαρχίας της Σαουδικής Αραβίας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της ανατολικής επαρχίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι..

ertnews.gr