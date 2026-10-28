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Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων της ΕΜΕΛ, καθώς οι καταγγελίες από το σύστημα φωτοεπισήμανσης και οι βαθμοί ποινής θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική άδεια 26 εξ αυτών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο κίνδυνος απώλειας της επαγγελματικής άδειας 26 οδηγών θα ξεκαθαρίσει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των καταγγελιών. Το ζήτημα αφορά συνολικά 560 καταγγελίες που καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 31 Μαΐου 2025.

Από αυτές, οι 558 αφορούν παραβίαση γραμμής ή κόκκινου σηματοδότη και μόλις δύο για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Από τις 558 καταγγελίες, οι 126 αφορούν παραβίαση γραμμής ενώ οι 432 παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Οι καταγγελίες αφορούν 103 διαφορετικούς οδηγούς, ενώ το συνολικό ύψος των εξωδίκων είναι €137.840 και οι βαθμοί ποινής φθάνουν τους 1.409.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ» από την ΕΜΕΛ, οι περισσότερες από τις μισές καταγγελίες, δηλαδή οι 293 από τις 560 καταγράφηκαν σε δύο διασταυρώσεις της Λεμεσού. Συγκεκριμένα, οι 159 καταγγελίες αφορούν τη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου (παραλιακή), ενώ οι 134 καταγράφηκαν στη λεωφόρο Αμαθούντος.

Η εταιρεία αναφέρει ότι τα λεωφορεία της διέρχονται καθημερινά από σημεία με κάμερες φωτοεπισήμανσης περίπου 2.000 φορές. Χαρακτηριστική είναι η διαδρομή 30, η οποία περιλαμβάνει οκτώ από τα 13 σημεία φωτοεπισήμανσης που συναντούν τα δρομολόγια της ΕΜΕΛ. Στη συγκεκριμένη διαδρομή πραγματοποιούνται 100 δρομολόγια ανά κατεύθυνση, με περίπου 1.600 διελεύσεις ημερησίως από σημεία φωτοεπισήμανσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, ένας οδηγός που εκτελεί το δρομολόγιο 30 μπορεί να περνά από κάμερες έως και 64 φορές την ημέρα.

Η ΕΜΕΛ εκτιμά ότι 26 οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν την επαγγελματική τους άδεια, καθώς ενδέχεται να υπερβούν το όριο των 16 βαθμών ποινής λόγω των καταγγελιών της συγκεκριμένης περιόδου. Επίσης, υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οδηγοί καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο απότομο φρενάρισμα και στον κίνδυνο παραβίασης του σηματοδότη.

Όπως αναφέρει, το οπτικό υλικό καταγράφει λεωφορεία που προσεγγίζουν τα φώτα τροχαίας σε απόσταση δύο έως τριών μέτρων, με ταχύτητα 15 έως 20 χιλιομέτρων, όταν το φως αλλάζει από πορτοκαλί σε κόκκινο. Το απότομο φρενάρισμα ενός λεωφορείου μήκους 12 μέτρων και βάρους 20 τόνων ενδέχεται να προκαλέσει πτώσεις και τραυματισμούς επιβατών, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται όρθιοι.

Κληθείς από τον «Φ» να τοποθετηθεί για το ζήτημα, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΜΕΛ, Πέτρος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι το θέμα έχει ήδη συζητηθεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή Μεταφορών και πως η εταιρεία έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων αντίστροφης μέτρησης, η διεύρυνση του χρόνου προειδοποίησης (πορτοκαλί) πριν από την αλλαγή του σηματοδότη και η διερεύνηση τεχνολογικών λύσεων για αναγνώριση των λεωφορείων και ενδεχόμενη παράταση της πράσινης ένδειξης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και ασφαλές.

Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να εξεταστεί νομοθετική ρύθμιση για αύξηση του ορίου βαθμών ποινής που οδηγεί στην απώλεια της επαγγελματικής άδειας. Δηλώνει, επίσης, πρόθυμη να συμβάλει στη δημιουργία ομάδας με εταιρείες καινοτομίας της Λεμεσού για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λύσεων.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την ΕΜΕΛ, είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος στις διασταυρώσεις με τις περισσότερες καταγγελίες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας επαγγελματικών αδειών και να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση του επιβατικού κοινού.