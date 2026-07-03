Πρόταση – μελέτη για τη μεταφορά έως και 1.000 μαθητών καθημερινά από και προς τις απογευματινές εξωσχολικές δραστηριότητές τους κατέθεσε στο Υπουργείο Μεταφορών η Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (ΕΜΕΛ), φιλοδοξώντας να συμβάλει, τόσο στην εξυπηρέτηση των οικογενειών, όσο και στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Λεμεσού.

Μιλώντας στον «Φ», ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΜΕΛ, Γιώργος Κυριάκου, ανέφερε ότι η μελέτη υποβλήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και βρίσκεται ήδη υπό αξιολόγηση από το Υπουργείο.

«Στην πρόταση περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε μέχρι και 1.000 μαθητές κάθε απόγευμα στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, ενώ παρουσιάζουμε και το κόστος υλοποίησης της υπηρεσίας», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη μελέτη, η οποία δεν αφορά μόνο ένα σχολικό έτος, αλλά εξετάζει τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή του προγράμματος.

Η ΕΜΕΛ εκτιμά ότι η εφαρμογή του σχεδίου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε την απομάκρυνση μέχρι και 1.000 αυτοκινήτων από το οδικό δίκτυο της Λεμεσού κατά τις απογευματινές ώρες, όταν η πόλη αντιμετωπίζει ιδιαίτερα έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αν το κράτος συμφωνήσει με την πρότασή μας, μπορούμε να προσφέρουμε μια ουσιαστική συμβολή στη διαχείριση του κυκλοφοριακού», σημείωσε.

Ο κ. Κυριάκου ξεκαθάρισε ότι η ΕΜΕΛ δεν εισηγείται ως προϋπόθεση την πλήρη κάλυψη του κόστους από το κράτος. «Το κατά πόσο η υπηρεσία θα είναι δωρεάν είναι θέμα που θα αποφασίσει το κράτος. Δεν εισηγούμαστε ότι για να πετύχει το πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να επιχορηγηθεί το 100% του κόστους. Δεν θεωρούμε ότι, εάν οι γονείς καταβάλουν ένα μικρό αντίτιμο, αυτό θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα».

Όπως εξήγησε, ακόμη και σήμερα οι γονείς επιβαρύνονται σημαντικά, όχι μόνο με καύσιμα και άλλα λειτουργικά έξοδα, αλλά και με πολύτιμο χρόνο για τις καθημερινές μετακινήσεις των παιδιών τους. «Οι οικογένειες θα εξοικονομήσουν χρόνο και άλλα λειτουργικά έξοδα, επομένως ακόμη και μια μικρή οικονομική συμμετοχή μπορεί να είναι προς όφελός τους», ανέφερε.

Ευέλικτο μοντέλο παραλαβής με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΜΕΛ εξήγησε ότι το σημερινό μοντέλο του WeeDrive βασίζεται στην παραλαβή από πόρτα σε πόρτα. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των συμμετοχών, το σύστημα θα μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά.

Όπως είπε, μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης θα υπολογίζονται οι βέλτιστες διαδρομές, ώστε, όπου απαιτείται, δύο ή περισσότεροι μαθητές που κατοικούν σε κοντινή απόσταση να εξυπηρετούνται από κοινό σημείο επιβίβασης, λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία τους. «Προτεραιότητά μας είναι να τηρούνται τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Αντί να αποκλείσουμε κάποιον μαθητή επειδή δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτησή του από την πόρτα του, προτιμούμε να του δώσουμε την επιλογή ενός κοντινού σημείου επιβίβασης», εξήγησε.

Ο κ. Κυριάκου χαρακτήρισε το κυκλοφοριακό «τεράστιο πρόβλημα» για τη Λεμεσό, τονίζοντας ότι η λύση δεν βρίσκεται στη δημιουργία νέων δρόμων, αλλά στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών μετακίνησης και ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Όπως ανέφερε, είναι λάθος να εξετάζεται το πρόβλημα μόνο ανά δρόμο ή ανά συνοικία, καθώς απαιτείται λεπτομερής ανάλυση των μετακινήσεων, των σημείων αφετηρίας και προορισμού, αλλά και των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να συνοδεύονται από τις απαραίτητες υποδομές, όπως λεωφορειολωρίδες, χώροι park and ride, σύγχρονοι σταθμοί επιβίβασης και αξιόπιστη πληροφόρηση των επιβατών, ώστε να αποτελέσουν πραγματική εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες. «Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει όμως να ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να κινούμαστε σε κύκλους χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα», είπε.