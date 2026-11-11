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Την υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στηρίζει η τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου.

Σε ανάρτηση της διευκρινίζει ότι η πρόσφατη περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει δυστυχώς δεν της επιτρέπει να συμμετέχει με φυσική παρουσία στην εσωκομματική διαδικασία.

Ωστόσο, τονίζει πως «ο Γιώργος εκφράζει την προοπτική ενός ΔΗΣΥ που μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία του μέσα από πολιτικές συμπεριφορές και πρακτικές που εμπνέουν ξανά εμπιστοσύνη στην κοινωνία».

Αυτούσια η ανάρτηση της

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΔΗΣΥ,

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζω δυστυχώς δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω με φυσική παρουσία στην εσωκομματική διαδικασία. Επειδή πιστεύω ότι, στην κομβική φάση που βρίσκεται σήμερα ο ΔΗΣΥ η σιωπή δεν αποτελεί στάση ευθύνης, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις και την απόφαση μου.

Η αναμέτρηση της 28ης Νοεμβρίου έχει πολύ μεγαλύτερη και βαθύτερη σημασία από την επιλογή του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Αγγίζει την ιστορία, την ταυτότητα, αλλά κυρίως το μέλλον της παράταξής μας και τις αρχές και αξίες που την καθορίζουν. Αυτές δεν είναι κάτι το θεωρητικό, ούτε και η προσήλωσή μας σε αυτές μπορεί να περιορίζεται σε φραστικές διακηρύξεις.

Αντανακλάται στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία, αντιμετωπίζουμε τη διαφορετική άποψη , διεκδικούμε αποτελεσματικά πολιτικές μεταρρυθμίσεις και σεβόμαστε το δικαίωμα των άλλων να διεκδικούν πάντα ισότιμα την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αυτές τις αρχές τις έζησα πρώτο χέρι μέσα από την διαχρονική σχέση μου με τον Γιώργο Παμπορίδη , και είναι με αυτά τα κριτήρια που στηρίζω την υποψηφιότητα του.

Είχα στενή συνεργασία μαζί του για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου εισαγωγής του ΓΕΣΥ, μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που καθημερινά επωφελούνται χιλιάδες συμπολίτες μας. Είδα τι σημαίνει στοχοπροσήλωση αλλά και η ικανότητα διαβούλευσης και δημιουργίας κοινωνικών συμμαχιών. Ο Γιώργος, όταν βρέθηκε σε θέση ευθύνης, βρήκε λύσεις και δεν δίστασε να εκφράσει την άποψη του, ακόμη και να συγκρουσθεί για να υπερασπίσει τις πολιτικές του θέσεις. Πάντα, όμως, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη και υπό συνθήκες διαφάνειας. Αυτό πιστεύω έχουμε ανάγκη σήμερα ως ΔΗΣΥ και ως κοινωνία. Ο Γιώργος εκφράζει την προοπτική ενός ΔΗΣΥ που μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία του μέσα από πολιτικές συμπεριφορές και πρακτικές που εμπνέουν ξανά εμπιστοσύνη στην κοινωνία.

Εύχομαι η παράταξη μας να βγει ενισχυμένη από αυτές τις εσωκομματικές εκλογές κερδίζοντας ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών.