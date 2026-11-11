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Μια σημαντική ανάσα στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα όσων διαμένουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, προσφέρει η υπηρεσία Cashback, η οποία συμπληρώνει τρία χρόνια λειτουργίας στην κυπριακή αγορά, με συναλλαγές που ανέρχονται πλέον σε εκατομμύρια ευρώ.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, προωθώντας μαζί με τη Visa εκστρατεία ενημέρωσης για τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από καταστήματα, χωρίς χρέωση και με ανώτατο όριο €100 ανά συναλλαγή, παρουσίασε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, την Τετάρτη, τα δεδομένα της υπηρεσίας, αλλά κα τον στόχο για τον διπλασιασμό των σημείων – επιχειρήσεων που προσφέρουν την υπηρεσία Cashback, από περίπου 500 σήμερα σε 1.000 παγκύπρια σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η υπηρεσία αφορά χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard και δεν περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες. Αφορά, δε, κάρτες που έχουν εκδοθεί από εγχώριο πάροχο και δεν επεκτείνεται στις κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Στην πράξη, ο πελάτης πρέπει να έχει στον λογαριασμό του χρεωστικό υπόλοιπο και κατά δεύτερον να έχει πραγματοποιήσει μια αγορά έστω και μικρής αξίας από το κατάστημα που προσφέρει την υπηρεσία cashbank για να προχωρήσει στην ανάληψη μετρητών. Η αγορά και η ανάληψη ρευστού πραγματοποιούνται ως δύο ξεχωριστές συναλλαγές, με δύο αποδείξεις και καταχώριση του προσωπικού κωδικού PIN για καθεμία συναλλαγή, για τα προϊόντα που αγοράζει ο πελάτης και τα μετρητά που λαμβάνει.

Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μάριος Σκανδάλης χαρακτήρισε την επανεκκίνηση της εκστρατείας ως μέρος της νέας κοινωνικής προσφοράς του Συνδέσμου, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. «Αυτό που βλέπουμε να υλοποιείται αποτελεί μόνον την αρχή», τόνισε, προαναγγέλλοντας ακόμη περισσότερες επιλογές για ασφαλείς και απλές συναλλαγές. Τόνισε ότι αναλαμβάνονται και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο την καλύτερη διευκόλυνση των τραπεζικών συναλλαγών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ο κ. Σκανδάλης ενέταξε την εκστρατεία στον πυλώνα «κοινωνία» της στρατηγικής του Συνδέσμου Τραπεζών, η οποία, όπως υπενθύμισε, στηρίζεται από δυο ακόμη πυλώνες τις « επιχειρήσεις» και την «πολιτεία».

Ανέφερε ότι η προώθηση του Cashback ανταποκρίνεται στις ανησυχίες ευάλωτων ομάδων και πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε μετρητά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν κλείσει τραπεζικά καταστήματα ή ΑΤΜ. Πρόσθεσε ότι οι σχεδιαζόμενες συνεργασίες με νέα μεγάλα δίκτυα σημείων αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε, ότι θα υπάρξει ενημέρωση και υποστήριξη αυτών των ομάδων ώστε να ενταχθούν στην νέα εποχή των συναλλαγών μέσα από τα ψηφιακά κανάλια των τραπεζών.

Ο Μάριος Νικολάου, ανώτερος λειτουργός του Συνδέσμου Τραπεζών, ανέδειξε την πρακτική αξία του εργαλείου στην καθημερινότητα, χαρακτηρίζοντας την υπηρεσία ασφαλή, δωρεάν και άμεση, ειδικά για τους κατοίκους της υπαίθρου. Αναφέρθηκε ότι η υπηρεσία ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια περίπου, με 40 επιχειρήσεις, ενώ πλέον τα σημεία ξεπερνούν τα 500 παγκύπρια και η αναλογία είναι περίπου 50%-50% μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, ως ένδειξη της ανταπόκρισης που έχει βρει η υπηρεσία και στην ύπαιθρο.

Τονίστηκε ότι συμμετέχουν αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων, υπεραγορών, φούρνοι και περιπτέρων και οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών, υπογράμμισαν τη σημασία της ένταξης μεμονωμένων επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, αναφέροντας ως παράδειγμα πρατήριο καυσίμων στον Πύργο Τηλλυρίας.

Στην ομιλία του, ο Μιχάλης Ιωαννίδης Country Managerτης Visa Κύπρου επισήμανε ότι η στροφή στις ψηφιακές πληρωμές καθοδηγείται από τους ίδιους τους πολίτες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για παροχή εναλλακτικών επιλογών στον τρόπο πληρωμής. Αυτό που τονίστηκε από τους εκπροσώπους των τραπεζών είναι ότι η υπηρεσία Cashback δεν έρχεται να αντικαταστήσει πλήρως τα ΑΤΜ, αλλά είναι μια πρόσθετη επιλογή εξυπηρέτησης, μαζί με τα τραπεζικά καταστήματα και τα ψηφιακά κανάλια των τραπεζών.

