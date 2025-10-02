Σεπτέμβριο του 2027 αναμένεται ότι θα παραλειφθεί τελικά η νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου από τον ΟΚΥπΥ με το έργο να παραδίδεται στην ουσία πέντε σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μετά από αρκετές καθυστερήσεις προχώρησε σε τερματισμό της σύμβασης με τον εργολάβο και όπως ανέφερε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας ο πρόεδρος του Οργανισμού Μαρίνος Καλλής, ο ΟΚΥπΥ έχει ανακτήσει «και όλες τις εγγυητικές ύψους €1,3 εκατ., χωρίς να προκύπτουν νομικά ζητήματα αφού και από πλευράς του εργολάβου υπάρχει στενή και πολύ καλή συνεργασία».

Όπως είπε ο κ. Καλλής, ο Οργανισμός θα προχωρήσει με νέα προσφορά τον ερχόμενο Απρίλιο και αναμένεται ότι η κατακύρωση στον νέο ανάδοχο θα γίνει περί τα μέσα Ιουλίου 2026.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ Κύπρος Σταυρίδης ανέφερε ότι «στις 21 Ιουλίου 2025 ο ίδιος ο εργολάβος ζήτησε από μόνος του τη διακοπή της σύμβασης, καταγγέλλοντας παράλληλα Δικαστικά το συμβόλαιο».

«Ως Οργανισμός έχουμε κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις, πολύ προσεγμένους νομικούς χειρισμούς γι’ αυτό και ανακτήσαμε όλες τις εγγυητικές».

Το εργοτάξιο, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ αναμένεται ότι θα ανακτηθεί στο τέλος Οκτωβρίου.

Τα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν από τον Οργανισμό προκάλεσαν την αντίδραση βουλευτών οι οποίοι διερωτήθηκαν για τους λόγους για τους οποίους ο νέος διαγωνισμός τοποθετείται τον Απρίλιο και όχι νωρίτερα, με τον εκτελεστικό διευθυντή να εξηγεί ότι «υπάρχουν διάφορα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την προετοιμασία και ο χρόνος αυτός απαιτείται».

«Προσπάθεια μας αυτή τη στιγμή είναι να κλείσουμε την υπόθεση με τον προηγούμενο εργολάβο με ένα φιλικό διακανονισμό ώστε να μην έχουμε στη συνέχεια προβλήματα», είπε ο Κύπρος Σταυρίδης.

Βουλευτές υπέδειξαν ότι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί θα οδηγήσουν σε νέα μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου «αφού πάντα υπάρχει ο κίνδυνος προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών».