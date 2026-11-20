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Την κατάργηση του χρονικού περιορισμού των τεσσάρων ετών στην απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα της Γενικής Απασχόλησης αποφάσισε η Υπουργική Επιτροπή, διευκολύνοντας τη συνέχιση της εργοδότησής τους σε κυπριακές επιχειρήσεις. Την απόφαση χαιρετίζει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (ΠΟΙΓΕΕ), η οποία εκτιμά ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

Μέχρι σήμερα, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών απασχόλησης, απαιτούνταν ειδική έγκριση για την ανανέωση της άδειας παραμονής και εργασίας των εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η συγκεκριμένη πρόσθετη απαίτηση.

Η απόφαση αφορά επαγγέλματα που εντάσσονται στη Γενική Απασχόληση, όπως βοηθοί κουζίνας, φροντιστές, σερβιτόροι και εργαζόμενοι σε αρτοποιεία και τυροκομεία.

Μείωση γραφειοκρατίας και διατήρηση προσωπικού

Σύμφωνα με την ΠΟΙΓΕΕ, η κατάργηση του περιορισμού αναμένεται να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, επιτρέποντάς τους να διατηρούν εργαζομένους με εμπειρία και εκπαίδευση στο αντικείμενό τους.

Η Ομοσπονδία, η οποία ανήκει στη δύναμη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), εκτιμά ότι η αλλαγή θα συμβάλει στον περιορισμό του κόστους και των διοικητικών καθυστερήσεων που προκαλεί η ανάγκη συνεχούς αντικατάστασης αλλοδαπών εργαζομένων.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Πεμπετζιάν: Πάγιο αίτημα των γραφείων εξεύρεσης εργασίας

Ο πρόεδρος της ΠΟΙΓΕΕ, Ιάκωβος Πεμπετζιάν, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας, καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς εργασίας.

Χαρακτήρισε την απόφαση ουσιαστικό βήμα για τη σταθερότητα της απασχόλησης και τη διατήρηση της τεχνογνωσίας εντός των επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, η Ομοσπονδία επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας λειτουργικής και αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης, η οποία θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες των εργοδοτών όσο και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Ζητούν αποτελεσματική ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Η ΠΟΙΓΕΕ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ορθής εφαρμογής της ψηφιακής μεταρρύθμισης στις κρατικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις διαδικασίες εργοδότησης αλλοδαπού προσωπικού.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο εκσυγχρονισμός πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο σχεδιασμό, απλούστερες διαδικασίες και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, ώστε να περιορίζεται η γραφειοκρατία και να βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το κράτος και τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταθέτοντας προτάσεις για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.