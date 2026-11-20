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Η BMW M γιορτάζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της, καθώς από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου του BMW Group στο Μόναχο βγήκε το εκατομμυριοστό αυτοκίνητό της. Πρόκειται για μια BMW M3 με την εντυπωσιακή απόχρωση BMW Individual Fire Orange III, η οποία αποκτά ξεχωριστή σημασία σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για τη γερμανική εταιρεία. Η παράδοση του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, κατά την οποία ο επικεφαλής του εργοστασίου του Μονάχου, Peter Weber, παρέδωσε συμβολικά το όχημα στον Franciscus van Meel, Διευθύνοντα Σύμβουλο της BMW M GmbH. Το γεγονός συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την παρουσίαση της πρώτης BMW M3, ενός μοντέλου που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα της μάρκας.

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η BMW M έχει συνδέσει το όνομά της με τις υψηλές επιδόσεις, την τεχνολογική εξέλιξη και την οδηγική απόλαυση. Από τα πρώτα μοντέλα μέχρι τις σημερινές δημιουργίες της, η φιλοσοφία της παραμένει προσανατολισμένη στον συνδυασμό αγωνιστικών χαρακτηριστικών και καθημερινής χρηστικότητας. Ωστόσο, το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο δεν αποτελεί μόνο αφορμή για εορτασμούς. Σηματοδοτεί παράλληλα τη μετάβαση της BMW M σε μια νέα εποχή, καθώς το εργοστάσιο του Μονάχου θα αναλάβει την παραγωγή της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής BMW M3.

Το νέο μοντέλο θα αξιοποιεί την τεχνολογία BMW M Neue Klasse και θα κατασκευάζεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Θα αποτελέσει το δεύτερο μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse που θα παράγεται στο Μόναχο, μετά την ηλεκτρική BMW i3. Η επιλογή του συγκεκριμένου εργοστασίου δεν είναι τυχαία. Η σημερινή γενιά της BMW M3 κατασκευάζεται εκεί από το 2020, ενώ οι εγκαταστάσεις λειτουργούν για περισσότερα από 100 χρόνια. Η συνέχιση της παραγωγής του εμβληματικού μοντέλου στην ιστορική έδρα της BMW έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους εργαζομένους.

Παράλληλα, το BMW Group προχωρεί σε μια εκτεταμένη αναβάθμιση του εργοστασίου, επενδύοντας περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν νέο τμήμα κατασκευής αμαξωμάτων, σύγχρονη μονάδα συναρμολόγησης και νέες εγκαταστάσεις logistics, σε έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας. Από το 2027, το εργοστάσιο του Μονάχου θα κατασκευάζει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η μετάβαση πραγματοποιείται χωρίς διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και νέες μεθόδους κατασκευής.