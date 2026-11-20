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Ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027 προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός της Ελλάδας, που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,8% το 2027, ενώ προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις εισοδημάτων και νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από την Ευρωζώνη για έβδομο συνεχόμενο έτος, παρά τις πιέσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη εκτιμάται στο 1,2% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027.

Για πρώτη φορά, ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός κατατέθηκε αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, ενώ η ψηφοφορία για την έγκρισή του έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου.

Ανάπτυξη επενδύσεων και μείωση της ανεργίας

Το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί από €263,4 δισ. το 2026 σε €275,9 δισ. το 2027.

Σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να έχουν οι επενδύσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027, έναντι 1% και 1,4% αντίστοιχα στην Ευρωζώνη.

Το ποσοστό των επενδύσεων επί του ΑΕΠ προβλέπεται να ενισχυθεί από 18,9% φέτος σε 19,8% το επόμενο έτος.

Παράλληλα, η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το χαμηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα μετά το 2008.

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, έναντι 3,7% το 2026.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα μέτρα για επιχειρήσεις

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του διαθέσιμου εισοδήματος.

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπονται μειώσεις φόρων και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Παράλληλα, προωθούνται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως €20.000 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.

Στον τομέα της επιχειρηματικής χρηματοδότησης δημιουργείται νέο πρόγραμμα δανείων και εγγυήσεων ύψους €1,5 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πόρους από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, ενισχύονται οι πόροι του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ενισχύσεις συνταξιούχων και επίδομα €500 στο Δημόσιο

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και για τη στήριξη των εισοδημάτων.

Από τον Νοέμβριο του 2026, η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα €400 καθαρά για τους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, ενώ επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Τα αναπηρικά επιδόματα θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό.

Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται χριστουγεννιάτικο επίδομα €500 για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Στον ιδιωτικό τομέα τίθεται στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στα €1.000, μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εισφορές προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με €2 δισ. για τη στέγαση

Στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής, ο προϋπολογισμός προβλέπει τη δημιουργία του νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», με χρηματοδότηση €2 δισ., για την αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης σε κατοικία.

Παράλληλα, παρατείνονται φορολογικά κίνητρα που έχουν ήδη θεσπιστεί για τη στήριξη της αγοράς κατοικίας.

Για τη νέα γενιά προβλέπεται επίσης η δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, στον οποίο το ελληνικό Δημόσιο θα συνεισφέρει ποσό ίσο με την ετήσια κατάθεση του γονέα, μέχρι €1.200 τον χρόνο.

Πρωτογενές πλεόνασμα και αποκλιμάκωση του χρέους

Στο δημοσιονομικό σκέλος, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και 3,2% το 2027.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ φέτος και 0,1% το επόμενο έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους από 135,8% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,5% το 2027.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια η Ελλάδα εκτιμάται ότι δεν θα διαθέτει πλέον το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην επιστολή που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς επισημαίνουν ότι η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής προϋποθέτει συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Μεταξύ των σημαντικότερων κινδύνων αναφέρονται οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και οι δημοσιονομικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στις 15 Δεκεμβρίου η ψήφιση του προϋπολογισμού

Η κοινοβουλευτική διαδικασία εξέτασης του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού θα αρχίσει στις 26 και 27 Νοεμβρίου, με τέσσερις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2026, με την προγραμματισμένη ψηφοφορία έως τα μεσάνυχτα.

Capital.gr