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Νέα οικονομική στήριξη ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά την αιφνιδιαστική επίσκεψη που πραγματοποίησε την Κυριακή στο Κίεβο.

Πρόκειται για ένα νέο πακέτο στρατιωτικής και ενεργειακής στήριξης της Ουκρανίας από το Βερολίνο, αντλώντας από τα κονδύλια του προϋπολογισμού που έχουν ήδη εγκριθεί για στρατιωτική βοήθεια. Άλλα 350 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Γερμανικό Τύπο, το κεντρικό σημείο της αποστολής του Μερτς είναι η ταχεία παραγωγή drones αναχαίτισης, σχεδιασμένων για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων.

Ο Μερτς συνοδευόταν μάλιστα στο Κίεβο από τους τους επικεφαλής των γερμανικών αμυντικών και ενεργειακών κολοσσών της Γερμανίας: Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence και την Quantum Systems.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η η Quantum Systems και η ουκρανική WIY Drones ίδρυσαν τον περασμένο Απρίλιο κοινοπραξία Quantum, η οποία κατασκευάζει συστήματα αεράμυνας. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια γερμανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, άνω των 1.000 χιλιομέτρων, που θα μπορούν να πλήξουν στόχους, βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Ο Μερτς πρωτοστατεί στην σκληρή γραμμή της Ευρώπης εναντίον της Μόσχας, προβάλλοντας τον κίνδυνο μιας Ρωσικής επίθεσης στην Ευρώπη», λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες στη Ναυτεμπορική.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, θα μας επιτεθεί, είναι η κυρίαρχη γραμμή, όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και μεταξύ των περισσοτέρων ηγετών της ΕΕ. Επικεφαλής της γραμμής αυτής είναι η Υπατη Αρμοστής της Εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας που εκτιμά συνεχώς ότι «οι Ρώσοι θα επιτεθούν στην Ευρώπη, αργά ή γρήγορα».

Ωστόσο, είναι δύσκολο να πειστεί η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι η Ρωσία, με 143 εκατομμύρια κατοίκους, δημογραφική παρακμή και ανίκανη να υποτάξει την Ουκρανία με συμβατικά μέσα σε σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου, ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ευρώπη, πυροδοτώντας μια αντίδραση του ΝΑΤΟ παράλληλα με τους Ουκρανούς.

Διέξοδος η πολεμική βιομηχανία

Ταυτόχρονα όμως, «η πολιτική υποστήριξης της Ουκρανίας από το Βερολίνο αποτελεί επίσης μια βιομηχανική επιχείρηση για τον γερμανικό τομέα· μια προσπάθεια αναζωογόνησης μιας οικονομίας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η κατάσταση αυτή έχει ήδη οδηγήσει τους Χριστιανοδημοκράτες σε τρεις ήττες στις τελευταίε εκλογές σε ισάριθμα κρατίδια, εν μέσω κοινωνικοπολιτικών κρίσεων που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες-κυρίως από το υψηλό κόστος των καυσίμων και της ενέργειας.

«Η Γερμανία, κάποτε η «ατμομηχανή» της ΕΕ, βρίσκεται παγιδευμένη μεταξύ ύφεσης και στασιμότητας, ενώ η υποστήριξη προς το AfD αυξάνεται.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν έντονα σημάδια κόπωσης στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η επίσκεψη του Μερτς στο Κίεβο –η 4η Γερμανού καγκελάριου στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022-έρχεται άλλωστε σε μια δύσκολη περίοδο και για το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του ινστιτούτου Insa, η Ενωση CDU/CSU συγκεντρώνει μόλις το 18% στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, ενώ το ακροδεξιό AfD βρίσκεται στο 30%. Το προβάδισμα του AfD έναντι του CDU/CSU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς είναι πλέον 12 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με το INSA, αυτό είναι το υψηλότερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ για το AfD και το χαμηλότερο για το CDU/CSU.

Μαύρα σύννεφα μαζεύονται και πάνω από την Ομοσπονδιακή Καγκελαρία, καθώς το 79% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο τόσο με τον Μερτς όσο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο σύνολό της. Μόνο το 15% αξιολογεί θετικά την απόδοση του Καγκελαρίου και το 14% βλέπει θετικά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Συμφωνίες δισεκατομμυρίων του Τραμπ με τους Ρώσους

Την ίδια ώρα πάντως που η Γερμανία και η Ευρώπη «επενδύουν» στον πόλεμο με τη Ρωσία, στην άλλη ακτή του Ατλαντικού, ο πρόεδρος Τραμπ συνάπτει συμφωνίες δισεκατομμυρίων με τη Μόσχα. Οι New York Times αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει συνάψει συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορά τη Lukoil, τον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό. Η συμφωνία περιλαμβάνει πετρελαιοπηγές, διυλιστήρια και βενζινάδικα που ανήκουν στη ρωσική ενεργειακή εταιρεία Lukoil σε πολλές χώρες,

Η Lukoil είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας μετά τη Rosneft. Ιδρύθηκε το 1991 και η εταιρεία ανέφερε ότι παρήγαγε περίπου 80,4 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου και συμπυκνωμάτων το 2024. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Η εταιρεία έχει επίσης ευρεία παρουσία εκτός Ρωσίας, με δραστηριότητες στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συζήτησε τη συμφωνία στους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίονο στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και δωρητής του Τραμπ, Τοντ Μπόλι, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ομάδας πιθανών αγοραστών. Είναι συνιδιοκτήτης της ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers. Συμμετέχουν επίσης δύο επενδυτές από τη Μέση Ανατολή και ο αμερικανικός οργανισμός ανάπτυξης International Development Finance Corporation, ο οποίος χρηματοδοτεί έργα στο εξωτερικό.

Τι σημαίνει μια τέτοια συμφωνία

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο που διψά για πρώτες ύλες, δεν αποτελεί έκπληξη, που ο πρόεδρος Τραμπ «φλερτάρει» με τους Ρωσικούς ενεργειακούς θησαυρούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει να κινεί διπλωματικά πιόνια, αλλά δεν κρύβει το ενδιαφέρον του για δουλειές με τη Ρωσία και την αδιαφορία του για τις ευρωπαϊκές ανησυχίες.

Μπορεί ο καγκελάριος Μερτς να υποστηρίζει ότι «όλη η Ευρώπη εξαρτάται από τη σταθερότητα στη Γερμανία», αλλά ποσώς απασχολεί αυτό τον Αμερικανό πρόεδρο.

naftemporiki.gr