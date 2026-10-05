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Πρόστιμο €750.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Banque SBA Cyprus, για παραβάσεις του πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Βαρύ πρόστιμο. Λιτή ανακοίνωση.

Κι όμως, η Banque SBA δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Ανήκει στον όμιλο της λιβανέζικης Banque Libano-Française, που συνδέεται ιστορικά με την ισχυρή τραπεζική οικογένεια Raphaël. Η SBA διατηρούσε στο παρελθόν σημαντικά κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, τα οποία πάγωσαν λόγω κυρώσεων, ενώ η μητρική της, BLF, ενάγεται σε αμερικανική αστική υπόθεση από θύματα και συγγενείς θυμάτων επιθέσεων της Χεζμπολάχ, με ισχυρισμούς για τραπεζικές υπηρεσίες προς συνδεδεμένα δίκτυα.

Δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει αυτά τα γεγονότα με το πρόστιμο στην Κύπρο. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η Κεντρική Τράπεζα όφειλε να είναι σαφής.

Η νομοθεσία μιλά για δημοσιοποίηση του είδους και της φύσης της παράβασης. Η ΚΤΚ αρκέστηκε σε… «συγκεκριμένες πρόνοιες». Και εδώ είναι το ζήτημα. Όταν επιβάλλεις πρόστιμο για παραβάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος, δεν αρκεί να ανακοινώνεις το ποσό. Οφείλεις να λες και γιατί. Διαφορετικά, η διαφάνεια μένει στον τίτλο και η ουσία πίσω από κλειστές πόρτες.

Πετρ-Α